LFT: Días festivos que vendrán con pago extra en noviembre de 2025

El calendario laboral de México todavía tiene algunos días de descanso obligatorio antes de que termine el año 2025, y noviembre es uno de los meses más importantes para quienes esperan con emoción un ingreso extra, ya que incluye un feriado oficial que, si se labora, debe pagarse triple conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, los trabajadores que presten servicios durante un día de descanso oficial tienen derecho a recibir el doble de salario adicional al normal, es decir, el triple del sueldo diario.

Días festivos que vendrán con pago extra en noviembre de 2025

Durante noviembre de 2025, el lunes 17 será día de descanso oficial en conmemoración de la Revolución Mexicana, fecha que originalmente se celebra el 20 de noviembre, pero que por disposición del calendario laboral se recorre al tercer lunes del mes para fomentar los fines de semana largos o “puentes”.

Esto significa que quienes trabajen ese día deberán recibir pago triple, mientras que quienes descansen disfrutarán de un fin de semana extendido del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.

Otros días importantes del mes, aunque no de descanso

En este mes también se celebran fechas muy esperadas como el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), sin embargo, no están considerados días de descanso obligatorio, por lo que el pago extra dependerá de los acuerdos internos entre empleados y empleadores.

Aun así, muchas empresas, escuelas y oficinas públicas acostumbran otorgar puentes o descansos especiales por estas fechas, aunque este año coinciden con fines de semana.

¿Cuántos días festivos quedan en 2025?

Después de noviembre, el último día feriado del año será el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad, que también se paga triple en caso de trabajar.

Luego, el siguiente descanso oficial llegará el jueves 1 de enero de 2026, fecha que marca el inicio del nuevo año laboral.

En resumidas cuentas, noviembre ofrece una oportunidad adicional para quienes trabajan durante el puente de la Revolución Mexicana, con el beneficio de un pago triple conforme a la LFT. Además, las celebraciones de Día de Muertos y los feriados decembrinos hacen de este periodo una de las etapas más esperadas tanto por trabajadores como por el sector turístico.

OF