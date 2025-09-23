Wall Street cierra en rojo tras desinflarse el impulso de las tecnológicas

Wall Street cerró este martes en rojo, con los inversores apostando por las ventas y la recogida de beneficios tras varias jornadas de noticias positivas para el sector tecnológico, que han disparado acciones como las de Oracle y suscitado temores por una burbuja.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0.19 %, hasta 46.292 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0.55 %, hasta 6.656, y el índice Nasdaq perdió un 0.95 %, hasta 22.573.

Nvidia anunció ayer una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se posicionó como una de las grandes beneficiadas del pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la 'app' TikTok funcione en EU con mínima representación china.

Oracle ha experimentado una subida estelar en bolsa, desde que reveló hace dos semanas que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) se había multiplicado por cuatro, y se hizo público que OpenAI había firmado un contrato con ella por 300.000 millones de dólares.

Aparte de eso, el pasado viernes Nvidia anunció una inversión de 5.000 millones en Intel, convirtiéndose en un gran accionista del fabricante de chips días después de que el Gobierno de EU entrara en su capital.

Oracle, que desde el comienzo del año se ha revalorizado casi un 90 %, cayó hoy más del 4 %, mientras que Amazon perdió un 3 % y Nvidia cedió un 2.8 %; estas dos últimas lideraban las pérdidas en el grupo del Dow Jones hoy.

Fuera de ese grupo, Intel subió un 2 %.

Según los analistas, el mercado también reaccionó negativamente a unos comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en un discurso en Rhode Island donde opinó que "los precios de las acciones están bastante altos" de acuerdo con "muchos indicadores".

MF