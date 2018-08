Venezuela inicia nueva reconversión monetaria

El Gobierno de Venezuela pondrá en marcha desde hoy la segunda reconversión monetaria en 10 años; circulará una nueva moneda nacional con cinco ceros menos.

La reconversión eliminará cinco ceros al bolívar fuerte para convertirlo en bolívar soberano, como la primera fase del programa de recuperación económica del presidente Nicolás Maduro, en medio de una hiperinflación en sus finanzas.

El plan de ajustes incluirá un aumento a precios internacionales de la gasolina más barata del mundo, la liberación del mercado cambiario luego de 15 años del control de cambio y el anclaje de la economía a la criptomoneda petro, prohibida por Estados Unidos. Será la segunda reconversión en una década, ya que en 2008 se puso en circulación el bolívar fuerte, tras suprimirle tres ceros al bolívar.

El cambio comenzará en un día no laborable, ya que Maduro decretó este lunes feriado para anular una posible protesta de la oposición con un llamado a huelga por un día. La oposición anunciará nuevas manifestaciones a partir de mañana en protesta al paquete que llama el “Madurazo”. Debido al feriado, los nuevos billetes solo comenzarán a circular hasta mañana, cuando los bancos reabran al público sus operaciones.

Maduro anunció la reconversión en marzo, pero fue pospuesta en dos ocasiones. Primero anunció la eliminación de tres ceros, pero el ritmo de la inflación obligó a restarle cinco. Desde hoy, los salarios y precios de bienes básicos, jubilaciones y servicios, así como el sistema de circulante, deberán ajustarse a la nueva denominación monetaria.

El procedimiento simplificará las cuentas y transacciones cotidianas, pero carece de medidas para contener la inflación, que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría llegar a un millón por ciento este año.

El Gobierno de Maduro dijo que el programa de ajustes incluirá elevar la gasolina a precios internacionales, con un subsidio para los poseedores del carnet de la patria, un documento emitido por la administración para quienes se benefician de sus programas sociales.

Opositores reiteran llamado a paro contra medidas

Andrés Velásquez, dirigente opositor venezolano, reiteró el llamado a paro convocado para mañana por su partido la Causa R, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y dijo que este “es un primer paso” de una agenda de lucha.

“Estamos hablando de un paro por tiempo definido, el día martes”, dijo Valásquez. Explicó que la convocatoria también busca unificar la “lucha del pueblo en su base” y dar una “direccionalidad política al que protesta” porque no tiene gas, agua, transporte, medicinas o alimentos. “Las medidas anunciadas el pasado viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país, no lo son. Por el contrario, lo que representa para el pueblo venezolano es más hambre, es más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación”, dijo.

El dirigente consideró como una “burla” que Maduro decretara como no laborable el lunes, cuando entra en vigencia la reconversión monetaria con la que se le eliminarán cinco ceros a la moneda y el bolívar pasará a tener el apellido “soberano”.