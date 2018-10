Una "Bolsa de Vida" para crear conciencia

Octubre es el mes rosa, en el cual se hace conciencia de la prevención del cáncer de mama, enfermedad que ataca principalmente a las mujeres y que si es detectado de manera temprana tiene solución. A propósito de ello, la empresa jalisciense Sello Rojo presentó el miércoles por la noche la campaña “Bolsa de vida Sello Rosa”, que busca promover la detección oportuna con un simulador de plástico que en su interior tiene una sustancia de gel y donde viene una bolita, esto es lo más similar a sentir la sensación en el pecho si se descubre un relieve o una anomalía, dicho formato viene pegado a las bolsas de leche de la línea 0% grasa.

En la presentación de esta campaña que durará aproximadamente ocho meses en el mercado, según explicó Abraham González Uyeda, director de la empresa. Rebecca de Alba fue la encargada de dirigir la velada, pues tiene 10 años con su fundación donde se dan acompañamientos a casos de cáncer en niños y mujeres y enfatizó que comenzar a trabajar en su propia asociación no fue por estar cercana o vivir una experiencia propia del cáncer, de ahí que no se necesita ser tocado por esta situación para ser empático y sumar esfuerzos en pro de la prevención.

“Bolsa de Vida Sello Rosa”, iniciativa conjunta de Sello Rojo y el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), sirve como una herramienta complementaria a la autoexploración para enseñar a las mujeres qué deben sentir al momento de revisarse. El empaque fue desarrollado bajo la supervisión de oncólogos especialistas en la detección del cáncer de mama. Una parte de las ventas de los productos de la línea 0% grasa será para apoyar el diagnóstico y tratamiento de pacientes del IJC.

En el evento también estuvo presente el conductor Patricio Borguetti, quien invitó a subir al estrado a mujeres que sobrevivieron al cáncer de mama: “Siempre me he acercado de alguna forma a tratar de ayudar, desde que empecé mi carrera en México hace 19 años, comencé a trabajar con diferentes fundaciones y por eso quiero agradecer por haberme invitado, es un honor, en todos estos años trabajando como voluntario, nunca había conocido una campaña que me llamara tanto la atención y que en la práctica sintiera que puede tener un impacto tan positivo”.

Durante la velada, los médicos,Adalberto Gómez Rodríguez, director del IJC. y Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, ofrecieron una charla sobre la importancia de la detección oportuna.