Situación financiera, lo que más preocupa a empleados mexicanos

La situación financiera es el tema más importante para el 69 por ciento de los empleados en México, destacó la encuesta de Actitudes de Beneficios Globales 2017, que realizó la empresa de asesoría Willis Towers Watson.

En un comunicado la firma señaló que en comparación con el año pasado, el nivel de satisfacción financiera de los empleados disminuyó debido al impacto de las deudas, que afectan la calidad de vida del 31 por ciento de dicha población.

Expuso que de acuerdo con la encuesta, 37 por ciento de los hogares vive al día y sin ahorros significativos, ante lo cual 86 por ciento de empleadores busca cómo alentar a los trabajadores a administrar mejor sus finanzas personales y tener un papel activo al respecto.

En este sentido señaló que para 52 por ciento de los trabajadores el estado futuro de sus finanzas es su mayor prioridad, y para el 35 por ciento el estado financiero actual; mientras que casi la mitad de ellos (47%) utiliza frecuentemente la tecnología para aprender a manejar sus finanzas.

Subrayó que el mismo porcentaje de hombres y mujeres muestra preocupación por el futuro (32%) y por su situación financiera actual (9.0%); en tanto que por generaciones, los Millennial son los más preocupados, con 60 por ciento y la generación X, con 56 por ciento.

Con relación a cómo afecta en la salud y el bienestar de la familia este tema, 33 por ciento de las mujeres tiene inconvenientes en su estado físico, contra 31 por ciento hombres; mientras que sólo 9.0 por ciento de ellas cuenta con muy buena salud y 12 por ciento de ellos.

Subrayó que los empleados con preocupaciones económicas son más propensos a tener altos niveles de estrés, donde 50 por ciento de los que enfrenta el día a día tiene preocupaciones económicas y problemas de salud.

Respecto a las decisiones financieras, 44 por ciento sigue un presupuesto estricto y no gasta regularmente, 17 por ciento no cuenta con un presupuesto, 19 por ciento no supervisa su situación financiera y 21 por ciento compra impulsivamente.

OA