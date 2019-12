Ser Godínez y vivir para contarlo

Ser un oficinista conlleva retos mucho más grandes que esforzarse por no perder el bono de puntualidad, pues aunque muchos no lo crean, el mundo de los “Godínez” es tan complejo como encontrar el tiempo exacto que necesita el microondas para no quemar las palomitas de maíz.

En resumidas cuentas ser un oficinista es un arte que requiere de versatilidad, agilidad, reflejos y esfuerzo para salir bien librado, pues entre los romances de oficina, la presión de los jefes y nuestras propias expectativas por cumplir, cada situación se vuelve un reto por afrontar.

Debido a esto y a que todos necesitamos que “nos hagan valer” de vez en cuando, es que Álvaro Gordoa escribió “La Biblia Godínez”, un libro repleto de consejos, explicaciones y claves para que tu imagen profesional mejore al grado de que se genere un cambio positivo en tu vida.

“Este es un libro que pretende facilitar el proceso que es estar dentro de una oficina en cualquier etapa, desde cómo ir a una entrevista de trabajo hasta cómo renunciar con gracia. Es un libro de imagen profesional para sobrevivir al apocalipsis y triunfar en el cielo laboral. Todos queremos ser mejores, tener más, ascender y ganar más dinero, entonces esta biblia les va facilitar la vida a los lectores, página tras página tiene recomendaciones útiles”.

Agrega: “Si somos bien percibidos en el entorno laboral vamos a lograr el éxito, porque la imagen sirve para gustar y para que te quieran, por eso debes gustar en una entrevista de trabajo para que te quieran contratar, tienes que gustar para que te den un ascenso o gustar a los clientes para que te quieran comprar. Este libro te va ayudar para que te quieran independientemente de cuál sea tu giro profesional”.

Entre las bondades de este libro, Gordoa destaca que los lectores encontrarán consejos para lidiar con los apodos de oficina, con las crisis, envidias y hasta romances que se viven de cubículo a cubículo o de escritorio a escritorio.

Además, en su calidad de consultor de imagen pública, Gordoa reunió en esta “biblia” una serie de consejos para producirte desde lo mental hasta lo físico en los escenarios más complicados que pueda enfrentar un “godín”.

La intención de este libro de 285 páginas, además de llevarte al cielo laboral, es ayudarte a pasar de ser un “godín” a un “god-in”.