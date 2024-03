La contratación de un seguro es un actividad obligatoria si se tiene un vehículo que desea ser utilizado como transportarse. Sin embargo, las pólizas tienen distintas clausulas que determinan las coberturas y los costos de cada una de ellas. El no contar con seguro no solo quiere decir que no habrá respaldo ante algún accidente, sino que también se podría ser acreedor de una multa de hasta 4 mil pesos, además de que, en caso de que el coche termine en el corralón, se deberá demostrar que se contrató un seguro, de lo contrario no podrá salir.

La cobertura limitada es un paquete intermedio que normalmente es de las pólizas más accesibles. Cubre daños a terceros, gasto médicos a ocupantes y robo total. Así mismo, suele incluir los servicios de defensa legal y asistencia vial. Sobre este último, se contempla el asesoramiento ante una posible falla mecánica que te deje varado. La defensa jurídica implica que contarás con el apoyo de abogados de la aseguradora ante el involucramiento legal.

Para activar la clausula de robo habrá que esperar 30 días, si el auto no aparece, la aseguradora te indemnizara con el valor convenido en tu contrato, sea el comercial o alguna otra cifra negociada.

Los servicios que quedan fuera de esta nivel de aseguramiento son:

Auto sustituto. A diferencia de otras pólizas, esta no incluirá la reposición de un vehículo en caso del robo para continuar con las actividades.

A diferencia de otras pólizas, esta no incluirá la reposición de un vehículo en caso del robo para continuar con las actividades. Muerte accidental. No habrá cifra extra en caso de que el conductor pierda la vida en el siniestro.

No habrá cifra extra en caso de que el conductor pierda la vida en el siniestro. Robo parcial . No cubrirá robo de autopartes o piezas sustraidas.

. No cubrirá robo de autopartes o piezas sustraidas. Desbielamiento a causa de inundación y daños provocados por las inclemencias del tiempo en general.

Sin embargo, estarás cubierto de los siguientes accidentes:

Robo total de la unidad

Volcaduras

Choques

Daños a propiedad pública o privada

Lesiones a terceros

Fallas mecánicas durante tus viajes

Acércate a un asesor y elige tu plan preferido.

