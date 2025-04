¿Peor que la CDMX?

Hace un par de semanas, vimos en redes sociales una discusión que me pareció, por decir lo mínimo, bizarra.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele hablando sobre la inseguridad mexicana y apuntando posibles soluciones al asunto; obtuvo muchas respuestas de la gente del tipo: “Nuestros delincuentes son más duros que los tuyos”. Y lo decían con cierto orgullo, como si tener peores delincuentes fuera mejor, nos otorgara un nivel de superioridad.

Algo similar, aunque obviamente menos drástico, pasa con el tráfico de muchas ciudades mexicanas donde sus habitantes, en un intento de decir lo mal que está la vialidad, hacen la comparación que ya se volvió lugar común: “Estamos peor que la Ciudad de México”. Es una distorsionada visión, generalmente mencionada por gente que tiene mucho que no visita la capital mexicana, que sigue en la cima indiscutible cuando hablamos de atascos viales. Pero esto no quiere decir que las demás no intenten empatar el juego. Guadalajara, principalmente en este 2025, está logrando impresionar hasta los visitantes chilangos con su capacidad de detener la circulación de vehículos, lo que ya es mucho decir.

Hay que reconocer que hay un esfuerzo de parte del gobierno de Pablo Lemus por mejorar las cosas. El más notorio es cerrar el acceso a los carriles centrales de la Avenida Lázaro Cárdenas de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 5:00 a 9:00 de la noche, de lunes a sábado, bien como aumentar un carril para entrar a la ciudad por la avenida López Mateos sur en el mismo horario.

No tengo números para decir si el plan está funcionando bien o no, pero puedo decir que mis tiempos de traslado son mayores, incluso cuando soy de los afortunados que no tienen que enfrentarse diariamente a las horas pico del tráfico tapatío. Pero cuando me toca hacerlo, compadezco a los que no les queda de otra y entiendo que se sientan “como en el DF” (eso de CDMX, no necesariamente pegó para todos).

El pasado 7 de abril asistí a la agencia GAC Bugambilias y para llegar ahí necesité 57 minutos, saliendo a las 6:30 pm de Expo Guadalajara. De regreso, a las 9:30 de la noche, sólo necesité 14 minutos para hacer el trayecto opuesto.

Pensar distinto

El cierre del acceso de los carriles centrales de ambas avenidas busca beneficiar a los que las usan en su totalidad (digo buscan porque no creo que estén logrando) en detrimento de los que viven entre los dos puntos extremos. Me pregunto si hay más gente en estos extremos que en la parte media.

En ambas avenidas la cantidad de choques por alcance es muy importante y sobra decir que un carril menos, en hora pico, en cualquiera de ellas, genera un cuello de botella que quita muchas horas de trabajo a la población, aumenta la contaminación, el ruido y el estrés de todos, sin contar con el freno a los vehículos de emergencia.

Si en López Mateos es difícil ofrecer atención y remoción rápida (inmediata es casi imposible) a los vehículos con choques menores, en los que no hay heridos que lamentar, en Lázaro Cárdenas esto es posible si se diseña un esquema de islas de atención en los amplios camellones centrales.

Un esquema similar es igualmente posible en la carretera a Chapala, que sigue siendo la única vía de acceso al aeropuerto tapatío, en ambos sentidos, para la gran mayoría de la gente, a menos que vivas en Tonalá y puedas usar el “nuevo” periférico.

Esta vía está pasando ahora por una más que necesaria renovación, en la que serán añadidos dos carriles por sentido. Debido a los trabajos, el espacio antes existente para remover vehículos chocados ya no existe, pero al igual que en Lázaro Cárdenas también hay un camellón que puede ser utilizado para esto.

Es verdad, no soy especialista en el tema. No estudié ingeniería de tráfico y no sé qué tan factibles o no sean las ideas que planteo aquí. Mi objetivo es simplemente invitar a que todos en esta noble y leal ciudad pensemos distinto y busquemos una forma de ayudarnos colectivamente. Sé que es utópico convencer a las madres -principalmente a las “fifis”- a hacer que sus hijos usen un transporte escolar, que en mi opinión debía ser obligatorio. Y nuevamente reconozco en el actual gobierno la iniciativa de buscar justo esto, aunque repito, no creo que la circulación en LM y LC haya mejorado, todo lo contrario.

oliveiraserg@gmail.com