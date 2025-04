Luego de 13 años de ausencia, la cantante estadounidense, Lady Gaga, regresó a México con un show “monstruoso”. Con dos conciertos programados, el primero el 26 y el segundo el 27 de abril, en el Estadio GNP Seguros, la “Mother Monster” inició su gira promocional de su nuevo disco, MAYHEM, en nuestro país, regalándole a sus fans mexicanos dos shows inolvidables, llenos de energía, oscuridad, y mucha emoción.

Más de 63 mil fanáticos llenaron el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) las dos noches que Gaga se presentó en la Ciudad de México, dejando ver su lado más creativo a la hora de escoger sus outfits inspirados en la cantante, con prendas de color negro, paliacates, cadenas, coronas, botas de plataforma, estoperoles y maquillajes bastante elaborados.

¿Cómo fue el show?

Dividido en 5 actos, Lady Gaga ofreció un show repleto de oscuridad, teatralidad, baile, energía, una voz poderosa, y todo el amor de la cantante hacia su público mexicano , además de una escenografía inspirada en la ópera, coreografías impresionantes y todo un performance entre la estrella, sus bailarines y su banda.

Con 22 canciones interpretadas a lo largo de la noche, abrió su show en México, al que nombró “¡Viva la MAYHEM!” con “Bloody Mary”, canción de su álbum Born This Way y que se viralizó en TikTok en 2022, seguido de “Abracadabra”, el tercer sencillo de MAYHEM, con la “Madre Monstruo” en un enorme vestido rojo de tres pisos, alusivo a la época victoriana.

“Te amo, México”, fueron las primeras palabras que pronunció Gaga al comenzar el espectáculo, llenando el recinto de gritos de emoción.

Asimismo, la artista escribió un discurso en español para cada una de las fechas , los cuales leyó luego de colgar la bandera mexicana en uno de los palcos del escenario, y llenando de emoción un recinto repleto de “Little Monsters” que derramaron algunas lágrimas al escucharla.

En la primera fecha expresó: " La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón porque es donde terminé mi primera gira de estadios , el Monster Ball. Nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera. Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, solo que esta vez no es el final, sino el principio”.

Por su parte, en el concierto del día de ayer dijo lo siguiente: “La segunda parada de esta gira ha sido muy especial, 63 mil monstruos en la Ciudad de México ven su sueño hecho realidad, y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, esta noche, con todos ustedes animando mientras canto y bailo por la vida. Ha sido una gran bendición crear este show y compartir algo tan personal con ustedes ”.

La “Mother Monster” interpretó canciones de sus álbumes The Fame Monster, Born This Way y MAYHEM, su lanzamiento más reciente, llevando a sus fans mexicanos a través de un viaje de oscuridad, que, en sus palabras, abraza la "monstruosidad" de cada uno de los asistentes, de ella misma y de todo su equipo, celebrando la diversidad y las diferencias de cada persona dentro del estadio.

Además de sus discursos en español, otros de sus momentos más emotivos fueron mientras cantaba algunos temas en un segmento acústico, acompañado sólo de Gaga y su piano, donde interpretó canciones como “Blade of Grass” canción que le escribió a su prometido, Michael Polansky, “Shallow” de la película A Star Is Born, la cual protagoniza al lado de Bradley Cooper, y “Vanish Into You”, donde además, bajó del escenario para compartir un momento con sus fans de las primeras filas , saludándolos, tomándose fotos, dando autógrafos y aceptando algunos regalos.

“ Me gustaría dedicar esta canción a mis “Little Monsters” alrededor del mundo que vean esto esta noche. Espero que algún día pueda “desvanecerme en todos ustedes”", expresó la intérprete antes de cantar “Vanish Into You” (desvanecerme en ti, en einglés).

Para finalizar, Lady Gaga cerró la noche con su éxito “Bad Romance” , mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales tricolor, haciendo alusión a la bandera mexicana, y agradeciendo a sus “Pequeños Monstruos” por haberla acompañado en el inicio de su gira.

La cantante se despide de tierras mexicanas dejando llenos miles de corazones, con un par de conciertos que ofrecieron teatralidad, performance, escenografía, cambios de vestuarios, coreografías impresionantes y sobre todo, mucho amor.

