Se desploman las operaciones en agencias de viajes por COVID-19

El miedo de la gente a viajar por temor a contagiarse de coronavirus ha provocado que las operaciones en las agencias de viajes de la ciudad se desplomen 70 por ciento.

Jesús Manuel García Leaños, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV Occidente) explicó que las pocas operaciones que están realizando tienen que ver con servicios de cancelaciones, reprogramación de vuelos y asistencia de pasajeros varados.

"Las ventas son muy bajas, muchos casos son protecciones, en estos días de fin de semana no hubo ventas y esta semana no habrá ventas porque muy poca gente piensa salir".

Lamentó que el sector turístico va a sufrir una baja considerable en los próximos 30 días en sus operaciones y su reactivación dependerá de cómo vaya evolucionando el coronavirus.

"En 15 días ya estamos en Semana Santa y Pascua y eso genera que no haya tanto trabajo, nosotros vendemos antes y ya en la Pascua para las empresas que empiezan a reactivarse, pero ahora no lo vemos, vamos a tener una crisis sin precedentes, 30 días donde no se va a vender casi nada", dijo el presidente de AMAV Occidente.

Para la próxima temporada de Semana Santa y Pascua muchos clientes que ya habían comprado sus paquetes los están cancelando.

Por este motivo el dirigente de las agencias de viajes sugirió a las personas posponer sus planes de viajes en lugar de cancelarlos ya que será muy complicado tramitar reeembolsos.

"Si van a viajar en Semana Santa y Pascua que den unos días para los que están cambiando sus vuelos para estos días porque no hay capacidad para atender a estas personas", agregó.

En la zona metropolitana de Guadalajara operan más de 550 agencias de viajes y se estima que en todo el estado sean más de mil.

