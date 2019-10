Salen primeros liquidados de Honda en El Salto

Desde la semana pasada comenzaron a salir los primeros trabajadores liquidados de la empresa Honda de México en el Salto, Jalisco.

La compañía liquidará en estos días a 600 trabajadores y en marzo próximo otros 600 más para sumar un total de mil 200 empleados como parte de sus planes de trasladar la producción de vehículos a Celaya, Guanajuato.

José Alfredo Rodríguez Ávila es uno de los trabajadores que ya fue liquidado por la compañía armadora de autos de origen japonés.

Rodríguez Ávila trabajó durante 30 años en diversas áreas. Inició en el área de soldadura de autos y motos, posteriormente paso al área de inyección de plásticos donde se elaboraban las fascias y las defensas, luego estuvo en compras y finalmente en control de partes.

"La semana pasada fue mi último día, ese día salimos varios, nos citaron a muchas personas, estuvimos algunos desde la mañana, yo fui de los primeros no supe si fueron 100 a 200 personas", comentó.

Rodríguez Ávila dijo que no tuvo ofrecimiento para irse a la planta de Celaya, Guanajuato como pasó con otros trabajadores.

"A varios jóvenes les ofrecieron irse a Celaya, algunos sí se fueron, pero muy pocos, a mí no me lo ofrecieron", detalló.

Actualmente Rodríguez Ávila está analiza dos ofertas de trabajo en compañías ubicadas en el Corredor Industrial de El Salto y otra en la zona de González Gallo.

Otro trabajador que fue liquidado es Ramiro quien desde hace once años laboró en la compañía en el área de mantenimiento e instalaciones eléctricas.

"Sí se me ofreció otra alternativa la de trasladarme a lo que es la planta de Celaya y no la acepte porque implicaba cambio de residencia y llevarme a mi familia, además yo ya tenía otros planes entonces quise aprovechar la opción del retiro voluntario", explicó.

Ramiro tiene sentimientos encontrados ya que por un lado siente tristeza el dejar su trabajo que durante 11 años fue como su segunda casa y por el otro el deseo de tener un nuevo proyecto laboral.

"Lo que viene siendo con la empresa yo estoy bien agradecido porque fueron once años, la empresa nos dio mucho, me facilitó el bienestar con la familia. Entonces yo con la empresa estoy bien agradecido yo espero que no cierre y esto sea solamente un tropezón, un parteaguas", comentó.

LS