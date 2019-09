Honda prevé recortar a mitad en planta de El Salto

Como parte de los ajustes que Honda llevará a cabo en la producción de su planta de automóviles ubicada en el municipio de El Salto, Jalisco, serán liquidados mil 200 trabajadores en los siguientes seis meses: la mitad de los que laboran actualmente en la fábrica.

Empleados, líderes sindicales y fuentes del Gabinete Económico del Gobierno del Estado confirmaron a este medio de comunicación que en el próximo mes saldrán los primeros 600.

Resaltaron que para marzo de 2020 se dará de baja a los que decidieron acogerse al programa de retiro voluntario que puso en marcha la empresa.

El pasado 6 de septiembre, la compañía anunció el recorte de un turno en su espacio de producción de autos, que se trasladará a Celaya, Guanajuato, en donde también tiene un sitio similar.

Fernando Maqueo, gerente de Relaciones Públicas de Honda de México, explicó que el programa de retiro se ofreció a todo el personal de El Salto. Acentuó que la mayoría optó por esta propuesta.

“Por eso hay movimiento de gente. Trabajadores que a lo mejor no se quisieron ir a una línea de producción se pueden ir a la línea de motos o refacciones, y algunos incluso a cargos administrativos”, dijo.

“Más asociados de los esperados solicitaron el plan. Bajo esta situación se analizó la mejor manera y concluimos aceptar todas aplicaciones de retiro voluntario y concentrar la producción en Celaya”, agregó.

El entrevistado aclaró que, por el momento, no se ha considerado el cierre definitivo de la planta de El Salto.

“Por el momento la planta seguirá funcionando normalmente con motocicletas, productos de fuerza y refacciones”, aseguró.

Actualmente, en esta fábrica automotriz del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se ensambla el modelo HR-V en dos turnos: matutino y vespertino.

Para octubre, la producción se realizará solamente en el matutino, que en marzo del próximo año desaparecerá.

Maqueo afirmó que el personal será liquidado conforme al programa de retiro voluntario y por encima de lo que marca la ley. Sin embargo, no precisó el monto que se entregará a los que se vayan.

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de dos mil 400 empleados en la Entidad.

La mayoría de los trabajadores aceptan el plan de retiro voluntario propuesto por la empresa japonesa, pocos decidieron mudarse y producir los automóviles en Celaya. EL INFORMADOR/A. Camacho

Trabajadores se marchan de Honda tras años de servicio

Los días de levantarse temprano para ir a la fábrica de Honda en El Salto se quedarán en el recuerdo para muchos trabajadores.

A partir del próximo mes saldrán los primeros 600 empleados que se acogieron al plan de retiro voluntario ofrecido por la compañía.

“Yo ya tengo trabajo en otra empresa. La situación está difícil porque aquí era bien pagado, teníamos buenas prestaciones, es aceptable la liquidación porque yo ya tenía años y eso es conveniente”, dijo Andrés Vences, un trabajador que laboró 13 años en la empresa y será liquidado en octubre.

De acuerdo con los propios trabajadores, fueron muy pocos los que optaron por mudarse a Celaya.

“La empresa nos dice que si queremos irnos a trabajar a Celaya porque la producción está allá, pero casi nadie quiere. Nos dejaron la decisión de irnos al programa de retiro voluntario y pues yo también me voy”, comentó Alejandro, otro empleado de la empresa.

Un colaborador más, quien trabaja en el área de servicios materiales y prefirió el anonimato, dijo que como está la situación no podría afectarles tanto porque se va a reacomodar la producción.

“Lo que sí afectaría será la producción de la manufactura. Hay muchos que aprovechamos la situación y yo también me apunté, pero hasta ahorita no me han dicho una fecha exacta”, dijo.

Según los empleados, los primeros 600 trabajadores que saldrán en octubre son los de mayor antigüedad.

“Están tomando en cuenta ciertos años de antigüedad. Del 2011 para atrás son los primeros que van a salir”, explicó Gilberto, otro trabajador.

Honda de México oficializó el recorte de su plantilla de empleados de dos mil 400 a mil 200, la mitad, debido al traslado de la línea de producción de automóviles de la compañía japonesa a Celaya, Guanajuato, la cual será efectiva en marzo de 2020.

Fernando Maqueo, gerente de Relaciones Públicas de Honda de México, aclaró que algunos miembros despedidos serán transferidos a otros roles en las operaciones de Guadalajara, mientras que otros decidieron mudarse a la planta de Celaya.

También aseguró que, por el momento, no habrá ajustes de personal en las líneas de producción de motocicletas, productos de fuerza y refacciones.

El programa de retiro voluntario se ofreció a todos los empleados de la planta de El Salto, tanto en la línea de automóviles como en la de refacciones y motores.

De los mil 200 empleados que ya no trabajarán en la automotriz nipona, 600 saldrán en octubre y el resto dentro de seis meses.

A partir de 2020, sólo se producirán refacciones y motocicletas en la planta jalisciense de Honda. EL INFORMADOR/Archivo

Liquidaciones a trabajadores, por encima de la ley: CTM

Rafael Yerena Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM), aseguró que se logró negociar una buena liquidación para los trabajadores de la planta de Honda.

“Se está liquidando efectivamente un turno, en 200% de lo que jurídicamente le corresponde a cada trabajador, inclusive el dirigente Carlos Arias Hernández logró que la empresa aceptara que si alguno de los compañeros trabajadores, por decisión propia, decide retirarse, se le liquide igual y la empresa lo aceptó”, comentó el líder sindical.

El dirigente afirmó que el cierre de la planta de automóviles no afectará tanto porque Honda seguirá trabajando en El Salto.

“No afecta en nada porque la empresa se mantiene en Jalisco y se seguirán armando los vehículos (hasta marzo), pero la fábrica se mantiene”, dijo.

Yerena Zambrano confió en que los mil 200 trabajadores que salgan sean reacomodados o absorbidos pronto por otras empresas, y descartó que otras compañías se encuentren en la misma situación de Honda.

Proveedores serán afectados

Además de afectar a los trabajadores, los reacomodos en la planta de Honda en El Salto también perjudicarán a los proveedores como las empresas de transporte de personal o los que surten de alimentos, material de suministro y autopartes.

“A nosotros nos va a afectar porque ya no vamos a dar dos o tres vueltas; ahorita unos damos cinco, otros tres, pero de que se nos va a caer el jale, eso sí. Aquí nos pagan por vuelta, entonces sí nos va a afectar directamente porque entre más vueltas nos den más ganamos”, agregó Manuel, un empleado de la empresa de transporte Ruza.

Esta compañía, junto con Rojos y Temsa, prestan el servicio de traslado de personal de la compañía aportando de 40 a 50 unidades.

“Nosotros tenemos rutas en los dos turnos, pero ya nada más va a quedar uno. Vamos a El Salto, Juanacatlán y El Castillo”, explicó Gabriel, un empleado de la empresa Rojos.

También las compañías que atienden el servicio de comedor se verán afectadas, ya que tendrán que recortar personal o acomodar a los trabajadores.

La planta de Honda en El Salto se ubica en el Parque Industrial ubicado en la carretera a El Castillo.

La planta de Honda se ubica en el corredor industrial de El Salto, el segundo más importante del país. EL INFORMADOR/A. Camacho

Gobierno y empresas reacomodarán a recortados

El Gobierno del Estado y las compañías que operan en el Corredor de El Salto implementarán estrategias para acomodar a los empleados que serán liquidados por Honda de México.

“Nos reunimos con el equipo directivo de Honda y nos explicaron que las proyecciones que ellos tienen en el mercado norteamericano no son favorables y están proyectando una caída de ventas”, comentó Alejandro Guzmán Larralde, titular de la Coordinación Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.

“Debido a que tienen dos líneas de producción y una de ellas está enfocada en el mercado norteamericano, se ven en la necesidad de consolidar la línea que tienen aquí y la línea que tienen en Celaya para hacer una sola, por lo que la parte de autos se queda allá”, complementó el funcionario.

Guzmán Larralde dijo que darán seguimiento para que los trabajadores puedan ser colocados en otras empresas lo más pronto que se pueda.

“Nosotros estamos colaborando e informando a los trabajadores sobre cuál es la bolsa de trabajo de la zona, aunque muchos de esos trabajadores no son de El Salto, vienen de Guadalajara también, les estamos informando a través de la Secretaría del Trabajo en dónde hay alternativas”, comentó.

Explicó que en El Salto ya hay otras empresas que han anunciado planes de contratación, lo que ayudaría a los trabajadores liquidados por Honda.

El corredor industrial de El Salto, considerado el segundo más importante del país, se compone de 200 empresas -entre ellas Hewlett Packard, Urrea o DSM- las cuales generan casi 60 mil empleos, por lo que podrían albergar a quienes dejarán de trabajar para Honda.

Sin embargo, la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC) estimó una reducción de las inversiones y empleos para este 2019, debido a la incertidumbre económica nacional.