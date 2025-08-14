Profeco ordena a Sony exhibir precios en pesos en portal de PlayStation

Tras varias denuncias y advertencias previas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) envió una notificación de alerta a la empresa Sony para que cumpla con las normas establecidas y muestre los precios de su página en pesos mexicanos, y no en dólares.

Las quejas surgieron principalmente por parte de internautas que señalaban que la página oficial de PlayStation generaba confusión al mostrar siempre los costos en dólares.

El organismo, encargado de proteger los derechos de los consumidores, emitió un comunicado en el que informó que ya s e contactó a la empresa para exigirle el cumplimiento de la ley; de lo contrario, podría recibir una sanción.

La Profeco explicó que esta medida se basa en el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que: “Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional…”.

Además, citó el artículo 7 Bis, que señala: “El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios…”.

En el comunicado, publicado el 13 de agosto, la Profeco indicó que la compañía debe atender de inmediato las observaciones para cumplir ambas disposiciones legales, o de lo contrario “se dará lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer: cientos de usuarios afirmaron que, en PlayStation, el IVA se agrega hasta el final de la compra, lo que incrementa considerablemente el precio final.

Algunos señalaron que, a diferencia de PlayStation, otras marcas como Xbox sí muestran los precios en pesos mexicanos y con impuestos incluidos.

Ante la polémica, la Profeco invitó a los consumidores a denunciar cualquier anomalía a través de los correos denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

#BoletínDePrensa Profeco notificó formalmente a Sony, titular de #PlayStation, para exhortarlo a exhibir los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar.



El artículo 34 de la #LFPC establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional; el 7 Bis… pic.twitter.com/eqB4ifoHDY— Profeco (@Profeco) August 13, 2025

