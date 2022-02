Productos de limpieza, éxito asegurado en pandemia

La mayoría ha resuelto -sobre la marcha- las consecuencias que esto ha significado. Cientos de negocios tuvieron que modificar la manera de ofrecer su producto, por ejemplo, a través de redes sociales, otros sacaron los ahorros para solventar gastos fijos y algunos tuvieron que prescindir de su personal o hasta cerrar sus puertas definitivamente.

Afortunadamente hemos sido testigos de historias que se van construyendo y progresando a pesar de la crisis sanitaria que nos enseña a vivir dentro de una nueva realidad.

Francisco Martínez Mendoza es director de Servicios Institucionales Múltiples, venden productos de limpieza e higiene, artículos que se han vuelto indispensables en estos dos años, pero a lo largo del tiempo que lleva su propietario con el negocio que adquirió con un traspaso, asegura que fue buena decisión invertir en el mismo, en un principio dudaba que vender papel higiénico y toallas sanitarias -entre otros artículos- fuera a redituarle favorablemente.

La tienda de Francisco Martínez está ubicada en el municipio de Tonalá, las otras sucursales en Puerto Vallarta y Colima, continuaron su operación por ser negocios clasificados como esenciales. Tampoco despidió colaboradores, los 30 continúan haciendo su trabajo pese a que existió una disminución de los números de venta, por el cierre de restaurantes y escuelas, afectándolos indirectamente.

Había pagos que tenían que ser cubiertos, así que aprovecho un crédito que recibió, evitando retrasos con proveedores.

Con la reactivación económica que comenzó desde el pasado año, han tenido un buen repunte en los números. Adecuarse a las necesidades y demandas del mercado ha sido clave para seguir en la preferencia del consumidor. Ellos ya vendían cubrebocas y gel antibacterial, únicamente aumentaron el volumen de compra que en un principio se disparó en el precio de venta: “Adquirir 50 cubrebocas costaba 20 pesos antes de la pandemia, después alcanzó los 100 pesos y a veces más por el desabasto del producto”, añade que una de las ventajas que ayudó fue la producción de cubrebocas que algunos distribuidores realizaron.

Otro acierto para Servicios Institucionales Múltiples, es la respuesta que han tenido en una plataforma por internet. Las redes sociales, es un tema que está pendiente. Por ahora continúan con la venta y reventa de mayoreo y menudeo.

Para Francisco, el ahorro ha sido un ejemplo que tomó de sus padres y poco a poco lo ha ido invirtiendo. Considera que la economía ha estado contraída por malas decisiones de las autoridades, lo que ha ido encareciendo los precios a nivel mundial.

El consejo que les deja a quienes están por emprender es “conocer lo que quieren vender, entender que no a todas las personas se les dan los negocios y es básico ser asesorados”. Los traspasos son oportunidades de desarrollo asegura Francisco y termina diciendo que hay que dar un valor agregado a los trabajadores que se comprometen y se ponen la camiseta. De esta manera el jefe puede diversificar su tiempo, confiando en sus colaboradores plenamente.

- Francisco Martínez Mendoza,.director de Servicios Institucionales Múltiples

Altas ventas en el país

La consultora de investigación de mercados Psyma Latina realizó el estudio “Actitudes de las y los mexicanos ante el COVID-19”. Respecto al Comportamiento de Consumo en 2020, los productos que más adquirieron los mexicanos fueron artículos sanitizantes / desinfectantes (74 %); productos de limpieza en general (54 %); productos frescos: frutas, verduras, carnes, etc. (36 %); salud: medicamentos, citas médicas, exámenes, etc. (37 %); despensa: pasta, arroz, enlatados, café, lácteos, etc. (30 %); cuidado e higiene personal (26 %).

