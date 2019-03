Presentan programa Accelerator para los empresarios tapatíos

Aunque existen 5.2 millones de unidades de negocio en México, únicamente 4% de las empresas supera los 10 millones de pesos en utilidades o ganancias anuales, aseguró Daniel Marcos, coach de negocios y director de Growth Institute, una firma de capacitación de empresas que busca ayudar a escalar a un millón de emprendedores en todo el mundo.

Durante la introducción del programa Accelerator en Guadalajara, a cargo de Entrepreneurs Organization (EO), Marcos señaló que existen cuatro etapas en el crecimiento de una compañía: start up, grow up, scale up y dominio de la industria. Cada una tiene sus propios desafíos y oportunidades, según el consultor.

La etapa de start up es cuando comienza la andadura de una empresa, con uno a cinco empleados, y se valida el producto y el modelo de negocio. En el siguiente paso, la compañía aumenta su plantilla laboral a 15 personas y se enfoca principalmente en generar ventas.

La tercera etapa es crucial, pues es cuando las compañías se abren paso dentro de la industria o sector económico donde compiten, con plantillas laborales que crecen hasta 250 personas.

Dentro de las estrategias, el empresario debe tomar decisiones para incrementar los ingresos de su negocio y reinvertir sus ganancias para crecerlo. En el equipo, el director de una compañía se enfoca en elegir a los mejores empleados para conseguir resultados provechosos. Y finalmente, la ejecución tiene que ver con la adopción de procesos que permitan un tiempo libre para la vida personal del empresario.

Para alcanzar estas metas, Marcos sugirió crear planes a largo plazo con duraciones de 25 años. De acuerdo con la experiencia de empresas multinacionales como Apple o Starbucks, estas no lograron despegar y dominar el mercado hasta dos décadas y media después de ser fundadas.