Precio del gas LP en México sigue subiendo, advierte la Profeco

Surit Berenice Romero Domínguez, subprocuradora de Servicios y encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que en México, en sentido contrario a la evolución del precio del mercado mundial, el gas LP sigue subiendo.

En la conferencia mañanera de este lunes del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Romero dijo que por este motivo es necesario que el Estado mexicano cuente con un instrumento de participación directa en el mercado del gas LP para evitar los abusos de este oligopolio, esto en referencia a Gas Bienestar.

Detalló que el precio promedio diario del kilo de gas en cilindro, al 21 de julio, fue de 25 pesos con 51 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 13 pesos con 61 centavos por litro.

"Vemos que el precio del gas, en sentido contrario a la evolución del precio de referencia internacional, sigue subiendo; de ahí la necesidad que el Estado cuente con un instrumento de participación directa en el mercado del gas LP para evitar los abusos de este oligopolio", señaló.

Este lunes, AMLO acusó que cinco empresas gaseras crearon un monopolio y fueron quienes fijaron un precio en el gas, el cual, reclamó, constantemente sube pese a que los precios en el mercado internacional no aumentan.

“Con el tiempo se fue creando un monopolio, se asociaron cinco grandes empresas y empezaron a fijar el precio del gas, y resulta que, aun cuando no sube el precio del gas en el mercado internacional, constantemente aquí está subiendo", dijo.

"¿Entonces, no está regulado el precio del gas?", se le preguntó. "No, no. Entonces, sí va a haber un precio máximo, eso va a ser lo primero, un precio máximo; y luego, va a entrar a la competencia Pemex con el Gas Bienestar", respondió.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM