Pese a denuncia, financiera continúa atendiendo clientes

A pesar de la denuncia que al menos uno de los afectados por la supuesta financiera One Capital interpuso ante la Fiscalía del Estado, la empresa continúa operando sin ningún tipo de intervención por parte de las autoridades.

Este medio de comunicación hizo una visita a las oficinas de One Capital en avenida Vallarta, casi al cruce con avenida Unión, y pudo comprobar que la compañía continúa ofreciendo sus "servicios" sin mayor inconveniente a potenciales nuevos afectados. Se constató que personas acudían con documentos personales al domicilio para inquirir sobre la obtención de un crédito.

En octubre de 2019, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió sobre 18 empresas similares a One Capital cuyos servicios son fraudulentos. De estas, cuatro operaban en Jalisco, atrayendo a sus clientes a través de Redes Sociales y páginas de internet.

Este medio buscó entrevistas tanto con la Condusef como con la Fiscalía del Estado para tener más información respecto a la frecuencia con que se presentan denuncias contra esta clase de empresas en la Entidad pero ninguna de las solicitudes fue atendida.

Esta casa editorial trató de entrar en contacto con One Capital para corroborar que continuaba ofreciendo sus servicios con el mismo modus operandi. Luego de introducir datos de contacto en su página de internet, empleados de una nueva financiera llamada "Platinum Financial" hicieron contacto para ofrecer un crédito automotriz. Al igual que One Capital, esta compañía tampoco aparece en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), en el cual aparecen las financieras que están reguladas por la Condusef. El único rastro que hay de ella en la red es un perfil de Facebook a nombre de la compañía que comenzó a operar el 10 de enero.

El 20 de enero, este medio de comunicación publicó que One Capital ha afectado a al menos una docena de personas que buscaron un crédito con esta supuesta financiera. La empresa solicita a sus clientes un monto previo a la apertura de los créditos que dice ofrecer. Los afectados perdieron entre cinco mil y 84 mil pesos.