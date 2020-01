Alertan sobre los préstamos de tipo express 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte en su portal de internet que es una práctica usual que las supuestas empresas “gestoras” de créditos suelen solicitar a sus víctimas una cantidad de dinero previa al préstamo por diferentes conceptos, como el pago de un seguro o la realización de un estudio socioeconómico.

Sin embargo, es común que estas empresas no entreguen el dinero que solicitan ni tampoco autoricen el crédito que pide el cliente.

Para realizar un préstamo de este tipo, la Condusef recomienda que se haga con entidades que aparezcan registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

En el caso de One Capital, acusada de fraude financiero, no aparece en el registro bajo su nombre comercial, ni bajo su razón social Value Portafolio de Negocios & Capital, S.C.

“No se puede saber si las empresas que no están registradas son confiables o no. Si usted decide hacer un trato con una de ellas y no aparece registrada, no puede recurrir a la Condusef en caso de alguna aclaración o reclamo”, explicó una empleada de la dependencia a la que se consultó sobre el caso.

Además de la ausencia de One Capital en los registros del SIPRES, existen otras irregularidades que sugieren su ilegitimidad, como el hecho de que en su página de internet afirman tener 14 años de experiencia, pero su Constancia de Identificación Fiscal señala que comenzó operaciones apenas en febrero de este año.