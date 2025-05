Valeria Castro tiene un estudio de yoga y se afilió a la aplicación 1Fit desde marzo, aunque no ha recibido el pago por los servicios prestados a sus clientes por el cierre repentino de la plataforma. “Perdí 30 mil pesos entre marzo y abril. No me pagaron, no me responden en ningún lado”.

1Fit es una aplicación de membresías para deportistas de gimnasios y otros comercios de actividad física. Desde el 30 de abril anunció sorpresivamente el fin de sus operaciones en México, afectando a usuarios y socios, quienes reclaman ser víctimas de fraude por la falta de pago y la cancelación del acceso a los servicios de gimnasio y otros negocios. Se trata de una intermediaria que enganchaba a clientes, quienes con el pago de una sola membresía tenían acceso a más de mil gimnasios, estudios o negocios en el ámbito nacional. “Puedes practicar más de 60 deportes”, presume en sus redes sociales.

Otra de las afectadas es Mariana Muñoz, quien se suscribió por un año desde el 8 de abril a 1Fit al pagar casi 10 mil pesos por la anualidad de los servicios y convencida de los beneficios que ofrecía, como el acceso ilimitado a servicios para actividad física. “Me incluía visitas ilimitadas… dependiendo del estudio eran ocho o 12 visitas al mes”.

Su pareja también se suscribió y pagó 11 mil pesos, pero ambos se quedaron sin servicios.

Ahora Mariana brinda apoyo legal a más de 700 personas en grupos de WhatsApp, quienes han sido perjudicadas por el cierre de operaciones de 1Fit. Todos alistan quejas y denuncias penales contra la empresa internacional, quien antes de cerrar subió la membresía anual a 19 mil 999 pesos.

Los fraudes en Jalisco siguen aumentando con este tipo de empresas. La Fiscalía del Estado revela que mientras en 2018 se abrieron siete mil 409 carpetas de investigación por este delito en todas las modalidades, el año pasado cerró en 11 mil 800.

Una extrabajadora de la app, quien pidió el anonimato, reconoció que sí les pagaban y tenían contrato, aunque en esta semana perdieron comunicación con los dueños, y a todos los empleados los dieron de baja en el IMSS. Son otros afectados.

En Jalisco, la Oficina de la Defensa del Consumidor informó que seis personas han acudido para solicitar información o presentar quejas, mientras que la Profeco a nivel nacional alista una acción colectiva.

Miguel Ángel Arévalo, abogado, recomendó a los afectados leer los términos y condiciones del contrato firmado con la plataforma para saber qué pueden reclamar y contra quién. También analizar si los negocios tienen alguna responsabilidad para acudir ante la Fiscalía.

Por lo pronto, las quejas siguen acumulándose. Myriam Gómez era usuaria desde octubre pasado y pagó seis mil 500 por la suscripción anual, gracias a un descuento. Hoy se quedó sin acceso porque 1Fit pagaba por mes a todos los negocios.

Lo único que se sabe de la empresa es que, a través de una publicación en sus redes sociales, reconoció el cierre por complicaciones financieras. Y dispuso de un número de teléfono por WhatsApp: 521-55-9448-4136, pero nadie responde.

Conoce cómo presentar una queja ante la Profeco.