Pemex tiene finanzas estables, asegura su director

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, afirmó que la empresa productiva del Estado tiene actualmente finanzas estables, aunque mejorables, y afirmó que se tomarán enormes medidas para lograr esa estabilización.

Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en el marco del Quinto Informe de Gobierno, detalló que el año pasado se hizo un ajuste al presupuesto de 100 mil millones pesos y se reenfocaron inversiones para no sacrificar ni producción ni eficiencia, además se mejoró el gasto administrativo.

En su exposición, afirmó también que por primera vez en la historia Pemex tiene una cobertura petrolera para este año, que asegura "los ingresos petroleros de la empresa o la exposición neta vamos a llamarlo así al precio de petróleo a 42 dólares por barril que es precio que tenemos ahora para el 2017".

Adelantó que ahora se está trabajando también en adquirir una cobertura que ordenói el Consejo de la paraestatal para que se vuelva un programa permanente.

Otro avance importante que parecía difícil de alcanzar hace un año es que desde hace un par de meses Pemex ya cubrió todas sus necesidades de financiamiento de aquí a finales de 2018.

"Eso quiere decir que Pemex ya no tiene que salir a los mercados a financiarse, eso no quiere decir que no vayamos a salir. Vamos a salir de manera oportunista, buscando las mejores condiciones y ocasiones que presente el mercado para seguir mejorando el perfil y la liquidez de la deuda", precisó el funcionario federal.

En ese contexto, sostuvo que ello permitirá que cuando termine la presente administración federal la empresa tenga el espacio adecuado para que se tomen las decisiones con suficiente calma y solidez en torno a sus finanzas.

En el salón protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario federal recordó a los legisladores que Pemex es el mayor contribuyente del erario.

González Anaya resaltó que por primera vez en más de 10 años, Pemex ha presentado resultados positivos en los últimos tres trimestres por el esfuerzo de los trabajadores y por el incremento gradual de los precios del petróleo.