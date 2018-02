No anden de anticipados cerrando tratados: Guajardo

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió a los senadores no anticiparse a dar por sentada la aprobación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), antes conocido como Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y tampoco en otros acuerdos comerciales.

"En el caso de TPP y Nafta, qué sentido tiene hacer un TPP11 si el jugador más importante no está. Entonces la recomendación es que no anden de anticipados cerrando tratados que corresponderá o no si quiere a una nueva administración hacerlos", expresó el funcionario.

En reunión de trabajo en el Salón de la Comisión Permanente, Guajardo respondió dudas sobre la protección que México hará a favor de los diferentes sectores económicos y cuestionamientos sobre el futuro comercial del país.

"Los tratados no pueden resolver un tema de desarrollo, establecen bases de crecimiento".

"Mayor comercio internacional, mayor crecimiento", añadió.

Al hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el funcionario también expresó que en 1994 debió diseñarse una estrategia antimonopólica fuerte, de liberalización de los mercados de telecomunicaciones y de energía a favor de las pequeñas y medianas empresas para capitalizar con mayor eficacia los beneficios del acuerdo.

SA