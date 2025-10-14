Liverpool: Fechas de la Venta Especial y qué artículos tendrán descuento

A comienzos de este mes, Liverpool celebró su tercera Venta Nocturna del año, un evento con el que conmemoró su aniversario y en el que la mayoría de sus departamentos ofrecieron atractivas promociones y descuentos.

Sin embargo, aunque esa jornada especial ya llegó a su fin, la cadena departamental anunció a través de su sitio web oficial que continuará con los festejos de aniversario mediante una Venta Especial, una nueva oportunidad para aprovechar rebajas exclusivas.

A diferencia de la tradicional Venta Nocturna, esta campaña tendrá una duración limitada, con descuentos en diversas categorías. A continuación te compartimos toda la información sobre las fechas y los artículos que participarán en esta nueva Venta Especial de Liverpool.

¿Cuándo será la Venta Especial Liverpool?

En sus redes sociales, la empresa adelantó que este evento ocurrirá del 17 al 19 de octubre de 2025 y que abarcará tanto tiendas físicas como su plataforma en línea, poniendo gran parte de sus departamentos con hasta 40% de descuento en artículos seleccionados.

Además, la Venta Especial apunta a fortalecer la actividad comercial durante esos días, anticipándose un poco a la Navidad, cuando suele incrementarse el consumo en artículos de moda, tecnología y hogar.

¿Qué áreas ofrecerán descuentos?

De acuerdo con un video difundido por la tienda, durante la Venta Especial de Liverpool habrá interesantes promociones y rebajas en los siguientes departamentos:

- Vestimenta

- Juguetes

- Electrónica

- Electrodomésticos de cocina

- Perfumes

- Artículos de línea blanca

- Mobiliario

Si eres fan de Liverpool y de sus campañas de promociones y descuentos, entonces prepárate con tus tarjetas o tu cartera para aprovechar los increíbles descuentos en tus productos favoritos durante la Venta Especial.

YC