México no tiene ‘deadline’ en renegociación del TLCAN: SE

Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fijó como plazo el 17 de mayo para llegar a un nuevo acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que los negociadores mexicanos no tienen ninguna fecha límite para concluir las negociaciones del acuerdo.

“Yo no lo sentí (el mensaje de Paul Ryan) de ninguna manera dirigido a México, no nos sentimos nosotros obligados a cumplir un deadline que se desprende de una regulación con Estados Unidos. Para nosotros el 17 de mayo es un día que desde luego puede tener impacto en el calendario y en la organización de EU, pero México no tiene deadlines, México va a continuar negociando y siempre va a estar en la mesa, si Estados Unidos decide retirarse, eso ya es otra cosa”, dijo Baker en entrevista con El Financiero Bloomberg.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer; el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, no están programados para reunirse en persona esta semana, según tres funcionarios del gobierno que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato.

Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, coincidió con Baker y mencionó que el contexto de temporalidad establecido por Ryan es algo que tiene que ver con lo que le conviene a EU para la aprobación de la negociación del acuerdo.

“Lo que salió a decir el líder republicano Paul Ryan simplemente es el calendario de EU, lo que le conviene a EU para la aprobación de esta negociación; nosotros, alineados con el gobierno mexicano, hemos dicho que lo importante es la claridad de la negociación y por ende no hay prisa para terminar una negociación para esta semana si no es la negociación correcta”, dijo el representante del cuarto de junto en una entrevista televisiva.

Reuniones ministeriales

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, las conversaciones de bajo nivel del TLCAN continuarán y podrían generar un gran avance y una reunión ministerial, pero hasta ahora no se ha programado ninguna. Los tres funcionarios consultados dijeron que los ministros podrían reunirse la próxima semana o más adelante este mes.

Los negociadores principales tienen programada una conferencia telefónica a principios de esta semana para evaluar el estado de las conversaciones y si una reunión ministerial es factible a fines de esta semana, dijo una de las personas.

Si bien los ministros se mantendrán en contacto por teléfono, la falta de una reunión cara a cara después de un empuje tan grande la semana pasada mostraría cuán lejos están las partes de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.