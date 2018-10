México no puede fallar sobre nuevo aeropuerto: OCDE

México no puede fallar en la construcción de la nueva terminal aérea capitalina porque pondría en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que los ojos del mundo están puestos en la gestión, en la ejecución y en la exitosa conclusión de este mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México debe convertirse en un referente nacional e internacional, subrayó al presentar aquí el "Tercer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México" de la OCDE, el cual fue entregado a las autoridades de los gobiernos saliente y entrante.

El exsecretario de Hacienda de México precisó que no se va a pronunciar sobre la discusión que hay en estos momento respecto a la localización del nuevo aeropuerto porque el tema no forma parte del mandato de la OCDE y "no me quiero pasar de listo", ante la consulta que se realizará en los próximos días sobre este asunto.

JM