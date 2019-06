México debe aplicar medidas espejo contra aranceles de EU

México debe aplicar medidas espejo ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer represalias comerciales si persiste el problema de migración y drogas, sostuvo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid.

"México necesita negociar y si la negociación no es un camino, necesita responder con una ley espejo para que le duela y recapacite (el país vecino del norte)", comentó en entrevista con Notimex.

La delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, sostendrá hoy miércoles una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para buscar un acuerdo al anuncio de aranceles hecho la semana pasada.

Trump advirtió que a partir del 10 junio se aplicarían aranceles de 5% a productos mexicanos, pero ese porcentaje podría elevarse hasta 25% en octubre próximo.

TAMBIÉN LEE: Senadores republicanos se niegan a imponer aranceles a México

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal", anunció el mandatario estadounidense desde el pasado jueves.

A la negociación en Washington, D.C., se sumó una delegación de empresarios, liderados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, para echar atrás la nueva represalia de Estados Unidos.

De la Vega Valladolid confió en que el equipo mexicano alcance un buen acuerdo para mantener la competitividad de la región de Norteamérica, pero si no ocurre -insistió- el gobierno mexicano debe aplicar a Estados Unidos la tercera "Ley de Newton".

Recordó que algo similar sucedió cuando se impusieron aranceles de 25% y 10% a las importaciones de acero y aluminio, a través de la medida 232, y obligó a México a tomar represalias por un monto equivalente a tres mil millones de dólares.

No obstante, la cordura debe prevalecer para llegar a acuerdos conclusivos y favorables porque los asuntos migratorios no deben contaminar y perjudicar la estrecha relación comercial que existe entre ambos países. "Su verdadero enemigo se llama China, no es México", argumentó.

En ello coincidió el presidente de Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang, quien advirtió que sólo la imposición de un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, como fue anunciado, tendría un costo de 17 mil 500 millones de dólares.

Dicho impuesto generaría un sobrecosto a las multinacionales norteamericanas que manufacturan desde México y, por tanto, llevaría a la región de Norteamérica a perder su competitividad.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, está en Washington, D.C., desde el pasado 31 de mayo y desde ahí informó ayer que hay un 80% de probabilidad de tener una negociación favorable.

TAMBIÉN LEE: Pese a optimismo de México, Trump insiste en aranceles

NM