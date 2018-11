Megatec apuesta a la innovación en las redes

Bajo el impulso de Megacable, ayer comenzó en Guadalajara el congreso de actualización y tendencias de Megatec “Revolution 4.0” que reunió a técnicos, ingenieros y aliados tecnológicos para exponer los avances, retos en los sistemas de redes y cómo México participa en lo global.

Enrique Yamuni, director general de Megacable, y Raymundo Fernández, director general adjunto de esa empresa, dieron la bienvenida en el encuentro e inauguración de las actividades en las que desde ayer y hasta hoy participan profesionales y expertos en soluciones tecnológicas, equipamiento y red para brindar servicios de calidad a miles de usuarios y empresas que confían en sus capacidades de innovación y creación de tendencias en el sector.

“Veremos toda la tecnología, el proceso de transformación de la red, la conformación de la red de acceso, el incremento a los servicios, las nuevas plataformas de video, la evolución de nuestra propia, tecnologías de apoyo de monitoreo. Lo más relevante es que Megatec no sería posible sin todos los técnicos e ingenieros que trabajan en estas tecnologías”, explicó el director general adjunto de Megacable, Raymundo Fernández.

“Somos una compañía de tecnología; todo lo demás que hacemos es por añadidura. Nos tuvimos que convertir también en una compañía de ventas porque tenemos que tener usuarios en la red, pero nuestra esencia es la tecnología y la prueba es Megatec. Éste es nuestro evento estrella en tecnología, donde vemos lo que hemos hecho, hacia dónde vamos”, expresó Enrique Yamuni, director general de Megacable.

Cita con los expertos

Megatec reunió a expertos internacionales para dar capacitación y mesas de modernización en voz de personajes como Tim Johnson, de Alpha, con la conferencia “Smart cities and small cells opportunities for broadband networks operators”; Paul Haskell, de Harmonic, con la charla “Evolución de industria de OTT”, así como Hongyan Zhou, de YOFC, con la mesa “New fiber, new future”, por ejemplo, además de empresas participantes como Cisco, Casa Systems, Juniper, Avaya, AWS, Nokia, Arris y Huawei, entre otras.