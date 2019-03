Mayoría de los mexicanos hace recargas telefónicas

Al término de 2018, el mercado móvil en México contabilizó 121.8 millones de líneas activas (5.5 por ciento superior al correspondiente al cierre de 2017), de las cuales la mayor parte se mantiene como usuarios de prepago, señaló The Competitive Intelligence Unit (CIU).

"La diferencia entre los planes y las recargas no es tan abismal como antes"

De acuerdo con la consultora, al cierre del año pasado, había 99.9 millones de líneas en prepago, 82 por ciento del total, con un crecimiento de anual de 5.3 por ciento, mientras que en su modalidad de postpago o contrato, la base de usuarios alcanzó 21.9 millones, es decir 18 por ciento del total, lo que equivale a un alza de 6.2 por ciento en su comparativo anual.

"El éxito del sistema de prepago radica en que en nuestro país la penetración de los servicios financieros es muy poca todavía, eso te obliga a que no haya tantas personas con una tarjeta de crédito y que la puedan utilizar para contratar un plan tarifario", señaló Gonzalo Rojon, socio-director de The CIU.

En entrevista, indicó que después de la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, cuando los precios en telefonía empezaron a bajar, los usuarios de postpago crecieron un poco, sin embargo, la mayoría de los usuarios se mantienen en el modelo de prepago.

"Ahora, la diferencia entre los planes y las recargas no es tan abismal como antes, incluso, ahora en postpago los planes han bajado mucho, pero tú tienes que pagar tu equipo, casi nadie te da un equipo gratuito con un plan", apuntó.

La proporción, agregó, ha aumentado, pero no de forma considerable, creemos que no va a pasará de 20 por ciento, porque las condiciones crediticias no se están ampliando.



También hemos visto que hay ofertas muy agresivas en prepago que, incluso, pueden llegar a ser mejor que postpago, lo que motiva a los usuarios de telefonía a mantenerse en esta forma de consumo, añadió.

Gonzalo Rojon expuso que el monto promedio de recarga de los usuarios es de 53.7 pesos, ya que el 50 por ciento hace recargas de entre 51 y 100 pesos; 26 por ciento, entre 31 y 50 pesos; 9.0 por ciento, entre 151 y 200; 8.0 por ciento, menos de 31; 5.0 por ciento entre 101 y 150 y sólo 2.0 por ciento más de 200 pesos.



El especialista en telecomunicaciones refirió que durante un tiempo bajaron mucho los precios de los servicios de telefonía, sin embargo, llegó el momento en que los precios se mantienen estables, pero lo que se sigue modificando es la oferta comercial, es decir, "con la misma cantidad de dinero te están empezando a dar muchísimo más contenido".



"Si ya no puedes ampliar mucho más tu mercado, ahora te queda robar líneas a otros operadores, y por ello va a aumentar lo que te están dando al interior de los paquetes, como también van a fluctuar mucho los día o las formas en cómo te las debes de consumir", puntualizó.

Agregó que lo que se verá en los próximos trimestres es "este juego de qué más te voy a poder ofrecer por una recarga, algo que no te va poder ofrecer mi competidor".



De acuerdo con datos de la consultora The CIU, Movistar es el operador que cuenta con mayor proporción de líneas de prepago, con 91.0 por ciento de su base de clientes, y le sigue Telcel que cuenta con una proporción de 82.1 por ciento de sus líneas.



En tanto que en AT&T la contabilidad de usuarios de prepago asciende a 66.9 por ciento de sus suscriptores, con una tendencia al alza.

AC