Los dichos de Arturo Herrera, nuevo titular de Hacienda, que AMLO desmintió

El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró hoy a Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el antes subsecretario es conocido por declaraciones que el Jefe del Ejecutivo ha desmentido.

Como subsecretario de Hacienda, Herrera afirmó que se retrasaría el proyecto de construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco y que el dinero asignado se usaría para impulsar la producción en Petróleos Mexicanos.

"No autorizaremos (la construcción) hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8 mil millones de dólares originales", dijo en una entrevista al diario Financial Times publicada el 12 de marzo.

Pero en su conferencia mañanera de ese mismo día, el Presidente afirmó que seguía la construcción de Dos Bocas.

Durante un foro el 8 de abril, Herrera reveló que el Gobierno analizaba con legisladores la integración del impuesto de la tenencia vehicular en todo el país.

Al día siguiente, Manuel López Obrador aseguró que en su gestión no habrá impuestos nuevos, ni aumento de estos.

"Salió ayer una información que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos, pero se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos", afirmó entonces.

El nombramiento de Herrera como secretario se da tras el anuncio de la renuncia de Carlos Urzúa, quien argumentó que le resultó "inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".

IM