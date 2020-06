López Obrador revisará que CFE no cobre reconexión de servicio

Luego de que se informara que en la actual pandemia del COVID-19 más de medio millón de mexicanos se quedaron sin luz por no pagar su consumo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que revisará el que no se cobre el servicio de reconexión del servicio y reiteró que la electricidad no aumentará en su gobierno.

"Todos estos casos se ven, se revisan y vamos a atenderlo", dijo.

En conferencia de prensa en el C5i, el titular del Ejecutivo federal reveló que le reclamó al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera, por no informar a la población que durante la pandemia del coronavirus se mantienen las tarifas de energía eléctrica.

"Ahora por la pandemia se decidió que aun consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa, eso es importante que se sepa por qué es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica, no se informó adecuadamente, fue un boletín, ya ven como era antes", aseveró.

"Si se tiene esta conferencia (la mañanera) yo me enteré por el boletín, y fraternalmente le reclamé al director de la Comisión Federal de electricidad y al secretario de Hacienda, pues eso ameritaba que se difundiera más, porque esto seguramente no se sabía".

El primer Mandatario aseveró que, durante la emergencia sanitaria, aunque aumente el consumo de energía eléctrica no será así con el costo.

"No se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aun incrementándose el consumo porque se mantiene una tarifa hasta cierto consumo, y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento, hay un brinco si uno pasa determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo, esto nos ha pasado a todos".

En compañía del gabinete de seguridad, el mandatario indicó que cuando llegó al gobierno en su casa le reclamaron "que había aumentado tanto la luz, pues fue que se que aumentó el consumo de luz, pasa otra tarifa y aumenta, y para que regrese a la tarifa más baja lleva un tiempo, ese es el mecanismo establecido".

Al salir del C5i para dirigirse a supervisar los avances del programa "La Escuela es Nuestra", en San Agustín Tlaxiaca, la camioneta del Presidente fue abordada por manifestantes que exigían diversas demandas, desde campesinos que exigían apoyos para el campo hasta personas con familiares desaparecidos.

Un hombre de la tercera edad con muletas, que solicitaba que lo incluyeran en el programa de pensión para personas con discapacidad trató de entregar su petición al Ejecutivo federal, pero debido a la gran cantidad de personas que estaban cerca de la ventana de donde estaba el presidente, cayó al suelo.

Al ser ayudado de manera rápida por algunos manifestantes, el hombre pudo entregar su petición al Mandatario.

