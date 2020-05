López Obrador reitera que no aumentará el precio de la luz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en sexenios pasados empresas privadas generadoras de electricidad "hacían su agosto" al cobrar gastos excesivos a la población, y reiteró que mientras él esté en la Presidencia no aumentará el precio de la luz en términos reales.

"Eso fue mi compromiso, no va a aumentar"

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que se investigará aquellos casos de recibos de luz donde haya cobros altos de consumo.

"Voy a cumplir mi compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales, eso fue mi compromiso, no va a aumentar y si hay recibos "locos", "despistados", "trastornados", "desquiciados", los vamos a atender para que se vuelvan "cuerdos", vamos a hacer la investigación que está sucediendo".

"Pero la instrucción es que no aumente, el precio de la luz en términos reales, y no ha aumentado desde que estoy como Presidente. No es como antes, por eso calienta, porque quieren confundirnos. Antes aumentaba constantemente el precio de la luz, pero, ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz si las empresas particulares que venden electricidad a la CFE siempre hacían su agosto y ellos mandaban?".

Acusó que, sin dar su nombre, una empresa extranjera se convirtió en un monopolio del sector eléctrico al tener el 35% del control de toda la energía eléctrica de particulares y quien contrató a quien ese momento era secretaria de Energía la convirtió en empleada y a un ex presidente lo convirtió en miembro de su Consejo de Administración.

"La verdad independientes de lo inmoral, es una vergüenza, eso no sucede en otros países, entonces si ellos mandaban, pues podían decidir cobrar más por la luz, pero como ya no mandan, entonces pues podemos garantizar que no aumente el precio de la luz. Ese es mi compromiso no va aumentar el precio de la luz".

López Obrador pidió a la población mexicana ahorrar en el consumo de luz y gasolinas, pero también moderar el uso de agua y la compra de automóviles y decir "no a la frivolidad y al consumismo".

"¿Qué si pido, a qué convoco? A que ahorremos todo, luz, que no gastemos de más, que ahorremos gasolina, que ahorremos el agua, la luz. Lo podemos hacer, esto es también parte de la nueva normalidad, sobre todo pensar que en algunos casos son recursos no renovables los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica, combustóleo en algunos casos, el gas.

"Entonces apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental, lo que hablábamos, usar el vehículo también para lo fundamental, ya ir pensando también en que ya carros muy grandes que gastan mucha gasolina, pues deben de limitarse pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios, todos, decirle no a la frivolidad, no al consumismo, que nos caractericemos de eso, es también un signo de la nueva normalidad".

Advirtió que en la antesala de las campañas políticas habrá demandas de partidos de oposición que exigirán que el Gobierno federal baje la luz, "cuando ellos subieron los precios de la gasolina, y de la luz. Entonces también decirle a la gente que no olvidemos, porque cuando estaban ellos en el gobierno, estos partidos nunca hicieron nada porque bajara el precio de la luz, porque bajara el precio de las gasolinas".

