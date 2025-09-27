LFT: ¿Qué pasa si no tomo vacaciones en 2025 según la ley?

En México, las vacaciones son un derecho protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero cada año surge la misma duda: ¿qué ocurre si no las disfruto dentro del tiempo establecido? Con la reforma de 2022, los trabajadores tienen más días de descanso, pero también deben cumplir con ciertos plazos para no perderlos.

De acuerdo con el artículo 76 de la LFT, los empleados con más de un año de servicio tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas que inicia en 12 días desde el primer año trabajado y aumenta progresivamente hasta llegar a 20. A partir del sexto año, el beneficio crece dos días por cada cinco años de antigüedad.

Ley Federal del Trabajo

El artículo 81 establece que las vacaciones pueden tomarse en los seis meses posteriores al aniversario laboral. El patrón está obligado a entregar una constancia anual con las fechas que corresponden.

Esta tabla indica cómo se asignan los días de vacaciones:

Año 1: 12 días

Año 2: 14 días

Año 3: 16 días

Año 4: 18 días

Año 5: 20 días

De 6 a 10 años: 22 días

De 11 a 15 años: 24 días

De 16 a 20 años: 26 días

De 21 a 25 años: 28 días

De 26 a 30 años: 30 días

Si no tomas tus vacaciones en 2025 dentro del periodo señalado, la ley indica que no pueden sustituirse por un pago o compensación económica, ya que están diseñadas para garantizar el descanso físico y mental del trabajador. Sin embargo, la LFT aclara que el empleado cuenta con un plazo de un año para reclamar el pago de las vacaciones y la prima vacacional, que equivale al 25% adicional del salario ordinario durante los días de descanso.

En caso de que la relación laboral termine antes de completar el año, el trabajador tiene derecho a recibir el pago proporcional de vacaciones y prima vacacional, sin importar la fecha de salida.

El portal Justia indica que tras la reforma de 2022, el patrón está obligado a cumplir con sus obligaciones respecto a la concesión de vacaciones a sus trabajadores, y en caso de que no lo haga, se hará acreedor a sanciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Inapam: Fecha límite para que adultos mayores reciban aguinaldo en 2025

OF