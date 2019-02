Lanza SAT visor para evitar fallas en declaración anual

Con el objetivo de que tanto trabajadores como patrones puedan revisar que los comprobantes de pago sean correctos y evitar inconsistencias en la declaración anual de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el visor de nómina.

La nueva herramienta está disponible en el portal del SAT y, para consultarla, sólo se requiere tener a la mano la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la contraseña o la firma.

Este aplicativo permite a los trabajadores asalariados la posibilidad de revisar a detalle y con anticipación los comprobantes fiscales que emitió su patrón y verificar que la información de ingresos y retenciones sea la correcta.

Todo ello servirá para la preparación en tiempo y forma de la declaración anual de impuestos, que para las personas físicas empieza en abril.

De detectarse alguna inconsistencia en su información, la dependencia recaudadora de impuestos a nivel federal recomendó a los asalariados acudir cuanto antes con su patrón para pedir un nuevo recibo de nómina y cancelar el incorrecto.

Esta medida permitirá que el trabajador presente de forma correcta su declaración anual.

Para los patrones, el visor de nómina servirá para verificar la información que generaron al emitir los comprobantes de nómina a sus trabajadores.

También les ayudará a detectar, a través de las alertas y mensajes que despliega la aplicación, cualquier error para que se corrija cuanto antes.

Afina lucha contra la corrupción

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, afirmó que el organismo dará un combate directo y frontal a la corrupción, la evasión, la informalidad y a todo tipo de prácticas que puedan poner en entredicho el Estado de derecho que se manifiesta en el sistema fiscal.

Luego de la presentación del libro “Sistema fiscal mexicano: Guía para inversionistas”, que llevaron a cabo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Thomson Reuters, dijo que si bien la lucha contra estas prácticas es una constante y no se baja la guardia, recomendó a los contribuyentes que no están en orden con el fisco que no se confíen.

“Aprovechen esta circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, por la página en internet, por teléfono, en sus declaraciones pónganse en orden”, insistió la funcionaria con respecto a las declaraciones anuales que empresas y personas físicas deben presentar en marzo y abril, respectivamente.