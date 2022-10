Verse y sentirse bien es una necesidad básica del ser humano y también es un área de negocio muy redituable. En Guadalajara y el resto del país, las clínicas de belleza son un fuerte mercado en crecimiento y no solo las personas de edad madura están acudiendo, también las personas jóvenes con poder adquisitivo, así lo confirman Violeta Corona, profesora de la Facultad de Empresariales en la Universidad Panamericana, quien se especializa en temas de consumo, y también lo refrenda, María Victoria López León, ginecóloga experta en tratamientos láser y socia fundadora de “Be For You Medical Spa”.

“Este modelo de negocio (de las clínicas de belleza) no solo es exitoso en Guadalajara, realmente se ha visto un crecimiento en todo México, de hecho, Euromonitor Internacional (empresa de investigación de mercado), estimó que durante este año el mercado de la belleza y el cuidado personal en México, que es a dónde pertenecen todas las clínicas de belleza, crecerá un 13% en relación con el 2021, y esto se ha mantenido en crecimiento constante”, expresa a EL INFORMADOR, Violeta Corona.

Resalta la especialista que hay varios factores que contribuyen a la alza de la tendencia, “uno tiene que ver con el impulso a la venta de productos y servicios dirigidos a los hombre, quienes cada vez están más preocupados por el cuidado de su aspecto físicos. Y hablando de consumidores en general, están buscando estilos de vida más saludables para sentirse cómodos consigo mismos, esto se ve reflejado en todo el ecosistema que evoca el bienestar físico y emocional, como gimnasios, servicios de nutrición, de terapia y orientación psicológica, y por supuesto, las clínicas de la belleza”.

Confiesa Violeta que con el efecto pandemia, hubo una incertidumbre que causó en los consumidores invertir más en sí mismos y a consumir productos y servicios que les ayudarán a sentirse seguros.

“Otro factor que influye en el crecimiento de las clínicas de belleza, tiene que ver con el cambio en la configuración de la familia, se está prolongando el momento en el que llegan los hijos al hogar, es algo definitivo, la tasa de natalidad ha disminuido, porque las parejas deciden tener menos hijos o incluso deciden no tenerlos”.

En otro tipo de categoría, ha crecido el tema relacionado con las mascotas, “el cual tiene que ver con este cambio poblacional del cual estoy hablando. Además, son cada vez más los solteros, tanto hombres como mujeres que se enfocan en sus carreras profesionales, las cuales les permiten tener acceso a un estilo de vida donde sus prioridades de consumo también cambian de enfoque. Estas ya no se enfocan solo en temas básicos de seguridad, sino que ya buscan la autorrealización y el estatus, estos aspectos definitivamente inciden en la apariencia y bienestar físico que buscan en las clínicas de la belleza”.

Refrenda que el poder adquisitivo, definitivamente ofrece otras prioridades de consumo. “Entre más estemos expuestos a un contexto donde el bienestar físico sea importante, nosotros buscaremos pertenecer a esos grupos”.

El cuidado personal tendrá un importante incremento en los ingresos para este tipo de negocios este año. ESPECIAL

¿Este mercado es un buen negocio?

Resalta Violeta que el cuidado de la belleza es una prioridad que la gente tiene sobre su aspecto personal en cuestiones básicas como cosméticos y tintes para el cabello. “Pero hablando de las clínicas de belleza que finalmente son servicios que no son tan indispensables (en el consumo básico), pues estás en realidad tienen que ver con el hedonismo y el placer, con la búsqueda de la satisfacción a través de servicios que te hagan proyectar una imagen de seguridad y en algunos casos de superioridad”.

Todas las edades entran en este mercado, la ginecóloga Mará Victoria resalta que hay jóvenes, chicas de 16 o 17 años que se inyectan los labios, así como personas de la tercera edad que también buscan verse y sentirse mejor, así también el público masculino está muy inmerso en el aspecto físico. En ese mismo sentido resalta Violeta que cada vez son más los jóvenes que acceden a este tipo de servicios de belleza, reflejándose en los spa y tratamientos dermatológicos, “y si nos vamos al área de la cirugía estética, también se está reduciendo la edad, pues los jóvenes buscan este tipo de servicios, pues desde una edad temprana están preocupados desde un aspecto preventivo”.

Y como a todos les interesa verse y sentirse bien, el reflejo en la publicidad también ha cambiado, volviéndose más inclusiva para que todos se sientan identificados. “Hay totalmente una evolución, no solo en clínicas de belleza, que claro, lo vemos más marcado porque se buscaban ciertos modelos aspiracionales que eran difíciles de alcanzar y que no se identificaban con la población en general, ahora esta publicidad se ve más incluyente, no vemos solo un estereotipo, sino que se está promoviendo el ser saludables desde un aspecto holístico, no solo en relación a un modelo de percepción. Y en esa medida se encontrarán distintas clínicas de belleza para necesidades muy diversas”.

Entre los tratamientos más solicitados por mujeres y hombres están el láser CO2 fraccionado y la radiofrecuencia fraccionada. ESPECIAL

¿Cuáles son los tratamientos de belleza que están en tendencia?

María Victoria López León señala que los tratamientos que siguen muy fuertes es la utilización de la toxina botulínica, los rellenos de ácido hialurónico y de plasma, el cual viene de la misma sangre del paciente, es decir, la sangre se centrifuga y ese plasma se gelatiniza para aplicarse como relleno.

“En cuánto tecnología está el láser CO2 fraccionado y la radiofrecuencia fraccionada, hay diferentes máquinas en el mercado para todo lo que es estético, ya sea cara o cuerpo, de hecho los tratamientos que más se utilizan ahora son los de mínima invasión”.

Reitera que las personas más jóvenes buscan tratamientos no tan invasivos, optando por rellenos en lugar de someterse a una cirugía de nariz, pues quieren ver un efecto inmediato donde no tengan que estar sometidos a la anestesia y el quirófano.

En “Be For You” por ejemplo aplican la tecnología del láser CO2 fraccionado y la radiofrecuencia fraccionada: “Estas son dos de las mejores tecnologías que hay a nivel mundial. Y son para tratamientos estéticos que tienen que ver con las estrías, las arrugas, las cicatrices y la flacidez; todo lo relacionado con el cuidado de la piel”.

Pero aquí hay un punto importante, estas intervenciones con estas tecnologías no solo son para lo estético, también para lo funcional: “Yo que soy ginecóloga, hago ginecoestética láser, por ejemplo, a una mujer que acaba de tener un bebé se le forman estrías y a los tres meses ya le podemos dar un tratamiento con láser CO2 y luego radiofrecuencia para tensarle esa piel que se le hizo flácida, o a nivel vaginal, si fue un parto natural, hay unos dispositivos especiales que tenemos en una de nuestras máquinas, que hacen que se fortalezcan los músculos pélvicos, esto hace que haya una estrechez en la vagina y que en la edad adulta no haya pérdida de la orina”.

La experta señala que lo anterior ayuda en la autoestima, seguridad y salud de las mujeres, y agrega que “estos tratamientos pueden ser a cualquier edad”.

Los tratamientos, dice María Victoria, no son baratos, “un láser CO2 fraccionado para el tensado de cara, el costo es de 10 mil pesos por sesión y generalmente son tres sesiones, pero hacemos un descuento y generalmente sale como en ocho mil pesos cada sesión”. En coincidencia con las declaraciones de Violeta, María Victoria resalta que los hombres también son un público cautivo en el servicio de belleza. “Hombres y mujeres acuden a tratamientos estéticos de cara, en tratamientos del cuerpo sí, la mayoría son mujeres, pero ahora mismo nuestro público son 60% mujeres y 40% hombres”.

Los hombres se realizan tensado de cara para evitar arrugas, se quitan la papada y se reducen la grasa abdominal o en cualquier área del cuerpo. El ano también es un área del cuerpo que se puede tensar, tras perder su tono muscular, y con estos tratamientos de láser CO2 o radiofrecuencia, se puede recuperar esa dureza.

Sobre las recomendaciones que ofrece la especialista es que el público acuda a lugares con médicos certificados para que puedan brindarles el tratamiento adecuado para cada persona, “porque ahora hasta la que te corta el cabello te pone botox o relleno y no sabe de las complicaciones que pueden haber”. Además, recomienda que pidan explicaciones a los médicos sobre las sustancias que les van a aplicar, cuáles son los beneficios y los riesgos, “y con base en ello, que decidan si se ponen o no el tratamiento”. Reitera además que las clínicas de belleza o los lugares de servicios estéticos tienen que estar regulados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Además, si un paciente acude a realizarse una cirugía o tratamiento, debe hacerse estudios médicos para ver si algún padecimiento puede impedirle que se los haga, y si ese es el caso, primero debe atender su problema y luego puede volver a ponerse a disposición para el servicio estético que desea. Finalmente, expresa María Victoria que los tratamientos obsoletos y que ya no son funcionales, pues se ha comprobado que dañan el cuerpo, es el uso de polímeros y lo lamentable es que hay gente que aún se los sigue aplicando.