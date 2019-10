La Coparmex recorta meta de empleo en Jalisco

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) recortó esta mañana su expectativa de crecimiento de empleo para el cierre del año.

El organismo empresarial bajó la proyección de crecimiento para este año a 45 mil empleos nuevos, es decir 10 mil fuentes de trabajo menos comparado con los 55 mil empleos que se tenían previstos a principios de año.

Coparmex explicó que las razones que orillaron a la baja en la generación de empleos fueron la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, modificaciones legislativas y recortes al presupuesto del 2020.

Asimismo la nula inversión que genera desarrollo, principalmente en proyectos de infraestructura y los altos índices de inseguridad.

Mauro Garza Marín, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, Coparmex, sostuvo que con estas condiciones no se genera certidumbre y por lo tanto si no inversión y si no hay inversión no se generan empleos.

De acuerdo con datos del IMSS al cierre de agosto pasado se habían generado más de 39 mil empleos, lo que representa una disminución del 19% en comparación con los que se generaron de enero a agosto del año pasado.

Mauro Garza explicó que quedan tres meses que tradicionalmente son positivos en materia de empleos, pero en diciembre tradicionalmente hay recortes.

“Tenemos que esperar a sumar los empleados que se puedan generar en septiembre, octubre y noviembre y estar esperando una disminución para el mes de diciembre”, dijo Mauro Garza en rueda de prensa esta mañana.

La estimación conservadora es generar los 45 mil empleos al cierre del 2019 y en un escenario adverso se prevé que solamente se generen los 40 mil.

NM