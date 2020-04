Jalisco pide a López Obrador reconsiderar apoyos para la Iniciativa Privada

El gobernador de Jalisco, pidió esta mañana al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar los apoyos para la Iniciativa Privada.

“Hoy tomamos la decisión juntos, no es un llamado del gobernador, es un llamado que vamos a hacer de manera conjunta gobierno, sector privado y los sindicatos un llamado respetuoso al Gobierno de la República y al Presidente de México para que se reconsidere la postura que se ha tenido respecto al respaldo a la iniciativa privada para enfrentar esta circunstancia”.

El mandatario comentó que si los empresarios están poniendo de su parte para apoyar a sus trabajadores en esta situación es indispensable que el Gobierno de la República plantee una ruta de apoyo.

"Los empresarios no están pidiendo condonación de impuestos, los empresarios lo que están pidiendo es oxígeno para poder hacer ellos también su parte, no podemos pensar que lo que se está poniendo sobre la mesa es un acto de egoísmo”, añadió.

El gobernador dijo que se debe buscar un acuerdo a nivel nacional para apoyar a las empresas y se puedan salvar los empleos.

Nadie le está pidiendo al Presidente rescates como el Fobraproa, me parece que decir eso es un grave error, es estar confundiendo las cosas, polarizándolas, acabamos de enviar un mensaje de unidad, que hay que tener unidad nacional y luego el mensaje en el cual pareciera que la petición de respaldo a los empresarios es similar a lo del Fobaproa, me parece que no se vale, eso es lo que no están pidiendo los empresarios”, concluyó.

