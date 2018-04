Intento de ‘hackeo’ pega a Banxico

El “intento” de ataque cibernético que sufrieron algunas instituciones financieras en su proceso de conexión con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), hizo no sólo que diversos bancos operen bajo un programa de “contingencia” que hace más lento el procesamiento de las transferencias, sino que incluso se tiene conocimiento de que afectó al cierre del viernes la operación bursátil, por lo que no se cubrieron algunas posiciones de inversionistas, riesgo que tendrán que asumir los bancos involucrados si se confirma que no alcanzaron a procesarse.

Los problemas de “ciberseguridad” se vienen registrando desde hace un par de semanas, llegando a un punto crítico el viernes pasado, en donde según algunos participantes del mercado no se alcanzaron a cubrir algunas posiciones de inversionistas, por lo que el Indeval que opera como Depósito Central de Valores y se encuentra catalogado como proveedor para el sistema financiero, de guarda, custodia, administración, compensación y liquidación de valores también está analizando esta afectación que sería secundaria, pero esto no tendría ningún problema directo en inversionistas ya que los bancos cubrirían en dado caso estos riesgos y liquidarían sin problema alguno las posiciones que no se procesaron.

Pero estas “incidencias” como fueron catalogadas por autoridades y participantes del mercado bancario, se estima sí generó pérdidas económicas de algunas instituciones, pero quedó descartada una afectación a los usuarios de servicios financieros y que fuera un riesgo sistémico ya que los sistemas de Banco de México no fueron afectados.

Según versiones extraoficiales, pudo ser un ataque conocido como denegación de servicio (DDoS), lo que implicaría —según involucrados en el tema— que con las medidas contigentes tomadas en los próximos días se tenga “lentitud” en el procesamiento de pagos vía SPEI. Las medidas contigentes significan operar después de las cinco de la tarde y en fin de semana, como ocurrió y que los SPEI se realicen de manera manual después de ese horario.

El “intento” de ataque cibernético que sufrieron algunas instituciones pudo ser un evento conocido como denegación de servicio (DDoS). EL INFORMADOR/Archivo

Diversos bancos por precaución decidieron operar con los esquemas de contingencia diseñados para estos casos, al mismo tiempo que los bancos junto con las autoridades financieras se encuentran en proceso de investigación sobre el origen del problema, que ha hecho más lento el procesamiento del SPEI, el cual no sufrió ningún daño y que procesa 1.7 millones de operaciones al día.

El viernes, el banco central confirmó que se registraron incidentes en la operación de tres participantes en el SPEI que pudieron haber afectado el servicio de transferencias electrónicas de fondos de dichas instituciones con sus clientes.

La infraestructura del SPEI, afirmó Banxico, no sufrió “afectación alguna y no existen indicios de afectaciones a los recursos de los clientes de ninguna de las instituciones participantes en el referido sistema. Por lo anterior, se reitera que la operación y seguridad del SPEI no se ha visto afectada por los referidos incidentes y que continúa operando de manera normal y segura”.

No obstante, como medida preventiva, los participantes involucrados mantendrán su conexión con el SPEI bajo esquemas de contingencia que podrían afectar el servicio que dichas instituciones prestan a sus clientes, informó. Por tal motivo, es posible que los clientes de los participantes involucrados experimenten lentitud tanto en los envíos de sus transacciones, como en la recepción de recursos provenientes de otras instituciones financieras (posiblemente de algunas horas) y retrasos en las consultas de los certificados electrónicos de pago.

El Banxico aseguró el viernes que las transferencias electrónicas procesadas a través del SPEI, así como a través del resto de los sistemas de pagos a su cargo son un medio seguro para realizar pagos.

Por separado, uno de los bancos afectados, Banorte, indicó que tuvieron “una incidencia con un proceso intermedio” de su sistema de conexión al servicio SPEI, mismo que –aseguró– se restauró esa tarde. Los otros dos bancos que se vieron afectados fueron Citibanamex y Banjército.

BBVA Bancomer afirmó que no tuvo afectaciones, y sus sistemas se encuentran estables y operan con normalidad; sin embargo, reconoció que “es posible que algunos clientes de BBVA Bancomer estén experimentando algún retraso en la recepción de fondos que han sido operados a través del SPEI. Esta situación se debe únicamente a que se trata de traspasos cuyo banco emisor puede encontrarse operando a través de los mecanismos alternativos provistos por Banxico”.

El banco más grande del país explicó que las cuentas de los clientes de BBVA Bancomer, así como los fondos que han sido operados a través del SPEI de Banxico, se encuentran seguros y no hay evidencia alguna de que hayan estado en situación de vulnerabilidad. “Esta posibilidad, a la fecha nunca se ha presentado, para tranquilidad de los usuarios del sistema SPEI, de BBVA Bancomer y de sus clientes”.

Según involucrados en el proceso, el tema parece estar controlado, pero se realizan investigaciones por parte de las autoridades para determinar qué ha estado pasando desde hace un par de semanas en los sistemas de algunos bancos que han hecho lentas las transacciones vía SPEI.