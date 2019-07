Instalarán un comité para aplicar la Reforma Laboral

Hoy se instalará oficialmente un comité interdisciplinario para aplicar la Reforma Laboral en Jalisco, incluyendo la instalación de los nuevos organismos que exige la legislación, como los Centros de Conciliación que dependerán del Poder Judicial y sustituirán a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) estatal, Marco Valerio Pérez Gollaz, adelantó que la mesa será encabezada por el gobernador Enrique Alfaro, quien lo nombrará como presidente operativo.

“Avanzamos bien, especialmente en el tema del rezago, pero necesitamos incorporar al tema presupuestal la agenda del cambio al Poder Judicial, cuándo y cómo estarán los tribunales, las reformas a la Constitución estatal y leyes secundarias que permitan que, cada uno en sus competencias, estén listos para lo que la ley federal nueva establece”, explicó el funcionario estatal.

El Consejo también lo conformarán el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves; el secretario de Hacienda estatal, Juan Partida Morales; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Hernán Cortés; el titular de la Junta Local, Sergio Ramírez, y un secretario técnico nombrado por la STyPS estatal. Las cúpulas empresariales y los sindicatos también serán invitados a participar.

También hoy se firmará un acuerdo de colaboración con los colegios y asociaciones de abogados de Jalisco, con el objetivo de extirpar malas prácticas laborales como el "coyotaje" y el "talibanismo2, así como capacitarlos para la Reforma Laboral, en el marco del Día del Abogado.

“Hay que desalentar las malas prácticas laborales, reconocer a quien lo hace correctamente, pero también señalar a aquellos abogados que han abusado del esquema jurídico-laboral en la historia reciente”, explicó Pérez Gollaz. “Debemos aprovechar la Reforma Laboral para poder limpiar y reconocer las buenas prácticas laborales”.

Desconocen la legislación

El director de la Cadena Empresarial Enlazadot, Héctor Pérez, aseguró que la mayoría de los dueños de micro y pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desconocen e incumplen las características de la nueva legislación laboral, por lo que muchos negocios terminan cerrando por problemas al cumplir lo establecido por la ley.

“Muchas de estas Pymes mueren porque cuando se enfrentan a un problema laboral con un familiar, se disuelve la empresa. La idea es acercarles cómo puede la Mipyme formalizar sus estructuras”, manifestó.

Conocer mejor la Reforma Laboral podría ayudar a los empresarios a formalizarse y no sólo a cumplir con sus trabajadores, sino acceder a créditos y financiamientos. “90% de las Mipymes no puede acceder al crédito. El problema no es que falte dinero, sino que la empresa no está formalizada”, aseveró Pérez.