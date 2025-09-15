Con el regreso a clases, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que los pagos por colegiaturas y transporte escolar pueden ser deducibles en la declaración anual de personas físicas, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

Este beneficio aplica únicamente para familiares ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que las personas beneficiarias no perciban ingresos superiores al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual, que para este año equivale a 41 mil 273 pesos.

En el caso del transporte escolar, si el costo está incluido dentro de la colegiatura, el monto correspondiente debe separarse en la factura para que la deducción sea válida. Otros conceptos como inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos no son deducibles.

El SAT establece límites anuales por estudiante dependiendo del nivel educativo, que no deben ser excedidos: preescolar 14 mil 200 pesos, primaria 12 mil 900 pesos, secundaria 19 mil 900 pesos, profesional técnico 17 mil 100 pesos y bachillerato o equivalente 24 mil 500 pesos. Estos topes aseguran que el beneficio se aplique de manera equitativa y acorde a cada etapa educativa.

Para que la deducción sea avalada, el pago debe realizarse mediante cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o servicios. Adicionalmente, las instituciones educativas privadas deben contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, información que se puede verificar en el padrón de escuelas que emiten comprobantes fiscales, disponible en el portal consultaescuelas.sat.gob.mx.

La autoridad fiscal enfatiza la importancia de revisar que las facturas cumplan con todos los requisitos: deben incluir el nombre y CURP del alumno, su nivel escolar y la clave de reconocimiento de validez oficial. Además, el campo “Uso del CFDI” debe registrarse como “Pagos por servicios educativos” y la clave debe corresponder al medio de pago utilizado.

Con estas medidas, el SAT busca fomentar la correcta deducción de gastos educativos y garantizar que las familias puedan aprovechar los beneficios fiscales disponibles. La autoridad tributaria exhorta a los contribuyentes a revisar cuidadosamente sus comprobantes y asegurarse de que cumplan con los lineamientos establecidos, evitando posibles observaciones durante la declaración anual.

Este recordatorio llega en un momento clave, cuando miles de familias comienzan el ciclo escolar 2025-2026, y subraya la importancia de planificar los gastos educativos y conocer las ventajas fiscales disponibles para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Conoce más información al respecto

MarcaSAT:

55-6272-2728 desde cualquier parte del país, de lunes a viernes, de las 9:00 a 18:00 horas, excepto días inhábiles

• Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

• OrientaSAT: disponible en el Portal del SAT.

CT