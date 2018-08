Hora cero para cerrar el trato entre EU y Canadá por el TLCAN

Canadá y Estados Unidos prosiguen “intensas conversaciones” con miras a renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con México aguardando luz verde para una reunión entre los tres socios que permita cerrar el trato hoy.

Los dos países están embarcados desde el martes en frenéticas negociaciones en Washington para concluir la modernización del TLCAN, luego de que Estados Unidos y México anunciaran un acuerdo preliminar el lunes.

“Estamos progresando”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en breves declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el representante estadounidense de comercio, Robert Lighthizer. Han sido “intensas conversaciones, cubrimos muchos temas”, añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el acuerdo con los canadienses “podría ser hoy o en otro momento. Pero finalmente no tienen otra opción”.

“Después del trato con México, Canadá vino y estamos negociando en nuestro territorio. Veremos qué pasa”, dijo luego el mandatario en un acto en Indiana. “Creo que va a suceder. Realmente hemos desarrollado una muy buena relación. Pero tienen que tratarnos de manera justa, no nos han tratado justamente”, apuntó.

Robert Lighthizer dijo que prevé notificar hoy al Congreso su intención de firmar un nuevo acuerdo de libre comercio, a fin de cumplir con el aviso previo de 90 días que permitirá sellar un TLCAN 2.0 antes de que asuma el nuevo Gobierno de México el 1 de diciembre.

Para que haya un TLCAN 2.0, primero Washington y Ottawa tienen que resolver sus diferencias. Los puntos centrales de fricción incluyen principalmente la exigencia estadounidense de apertura al mercado canadiense de lácteos y cómo resolver las disputas comerciales entre los socios del TLCAN.

Trump amaga con salir de la OMC

El presidente Donald Trump amagó con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) si no trata con mayor cuidado y respeto los intereses estadounidenses. En una entrevista publicada por la agencia financiera Bloomberg, Trump aseguró que “si no se adapta, me retiraría de la OMC”, una decisión que podría provocar amplias repercusiones para la economía mundial.