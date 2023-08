Gastos por regreso a clases 30% mas caro

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta la variación de precios de los gastos por regreso a clases ciclo escolar 2023-2024 con respecto al 2022. La lista de útiles escolares costará al menos $1,600, los zapatos y tenis $1,200, los uniformes $1,900 y la mochila $500, dando un gasto total mínimo de $5,200.

Esto sin contar las cuotas escolares, ahora llamadas aportaciones voluntarias, y los gastos agregados por cada escuela que llegan a implicar mínimamente $2,000 más. Por ello, los gastos para este regreso a clases por alumno ascenderán a $7,200, un 30% más que el año anterior.

La inflación no ha perdonado tampoco la producción y distribución de útiles escolares. Por si esto fuera poco, existe la tendencia de endosar a los padres de familia el costo de la limpieza y mantenimiento de las escuelas aun y que ahora lo pidan como aportaciones voluntarias (cuotas escolares) que poco tienen de voluntarias y en los hechos mantienen a cabalidad su condición obligatoria.

29 millones de alumnos de educación básica, media y media superior asistirán a las aulas en este próximo periodo, atendidos por más de 2 millones de maestros en los 260 mil centros escolares de educación pública y privada del país. Esto resulta relevante ya que en pandemia la educación se llevó desde casa a través de plataformas de internet y televisión, lo que provocó la deserción escolar de más de 5 millones de estudiantes del país.

"Al regreso a la educación presencial en el ciclo escolar 2021-2022 pasamos a la modalidad híbrida, entre lo presencial y lo virtual, periodo de adaptación para que las familias reorganizaran su cotidianidad y sus gastos, ya que en pandemia no hubo gastos por útiles, uniformes, cuotas, zapatos, mochilas, transporte, etcétera. Al tomar las clases desde casa, no se requerían. cambio a la presencialidad se dio a partir del ciclo escolar 2022-2023 que hoy concluye. Los gastos escolares que las familias erogaron para este ciclo fueron difíciles de solventar porque aún los ingresos del hogar no se han recuperado del todo y la gente sigue batallando para adquirir la canasta básica de alimentos y contar con los gastos de salud, vestido y transporte. Cualquier gasto extraordinario, como es el caso de los del regreso a clases, los saca de balance y hacen perder su equilibrio financiero", explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

No obstante esta situación, las autoridades educativas incrementaron la lista de útiles escolares hasta en 11 productos más, incluso solicitando Pinol y cloro para la limpieza de los salones pintura para el mantenimiento de las escuelas, peticiones insensibles ante la condición que atraviesan miles de hogares de nuestra sociedad en un momento donde la inflación ha venido erosionando sus finanzas.

Sin lugar a duda, una de las secuelas más dolorosas del COVID es la pérdida del poder adquisitivo que provocó la deserción de millones de estudiantes por falta de recursos y no poder contar con los medios para llevar a cabo sus estudios desde el hogar. Es tiempo hoy que no han vuelto a la escuela y no se ha logrado recuperar la matrícula perdida, por lo que la Secretaría de Educación debería ser más consciente de la situación y mostrar flexibilidad con respecto a lo que están pidiendo este regreso a clases, aclarando a los padres de familia que no hay obligación de llevar toda la lista de útiles en una sola exhibición en el primer día de clases sino a lo largo de las primeras semanas. Muchos se tronarán los dedos y están estresados al no contar con el dinero suficiente para realizar las compras de esta vuelta a clase. Algunas familias tienen hasta dos o más escolares en casa, situación aún más complicada para ellos.

"Todos estos gastos sumados dan un total por alumno de $7,200, cifra nada menor para la economía familiar, que obliga a muchos a endeudarse, empeñar bienes y asumir compromisos que difícilmente podrán pagar y traerá mayores dificultades a su situación económica actual. Muchos padres de familia, a causa de insolvencia y necesidad, terminarán comprando útiles, uniformes, zapatos y mochilas piratas y de contrabando, ya que la diferencia en precio es abismal: 75% más baratos. Pero, como todos lo sabemos, son de mala calidad y de corta durabilidad, muy rápidamente se tendrán que volver a comprar las cosas, cumpliéndose el adagio de que lo barato siempre termina saliendo más caro", comentó Rivera.

De ahí la relevancia de que la Secretaría de Educación Pública informe a los padres de familia que no se vean presionados por comprar toda la lista de útiles, que no tienen que llevar todo lo que se les pide en el primer día de clases, que llamen a los padres de familia a reciclar todo.

MF