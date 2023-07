Si cuentas con una tarjeta distinta a la del Banco del Bienestar, donde recibes tu apoyo federal de 4 mil 800 pesos bimestrales, debes saber que el 31 de julio es el último día para solicitar tu nueva tarjeta, ya que varias instituciones bancarias dejarán de recibir el beneficio de ahora en adelante.

Las entidades financieras de BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca dejarán de recibir de forma directa el monto de la pensión del Bienestar en el siguiente mes que entra, agosto 2023, por lo cual si deseas recibir tu beneficio deberás acudir a tu sucursal del Banco del Bienestar más cercana para cambiar tu plástico.

De acuerdo con la Secretaría Ariadna Montiel, el servicio en otros bancos ha sido cancelado y aunque las cuentas bancarias seguirán siendo funcionales, dejarán de percibir la suma bimestral, de modo que la tarea será administrada por el propio banco de la dependencia gubernamental.

Para solicitar tu nuevo plástico o abrir una cuenta en el Banco del Bienestar donde de ahora en adelante recibirás tu pensión debes llevar lo siguiente:

Acta de nacimiento

Una identificación vigente

Clave Única de Registro Poblacional (CURP)

Un comprobante de domicilio

Llenar el Formato Único del Bienestar

Contar con 65 años cumplidos

El 31 de julio es la fecha máxima para recoger tu nuevo plástico, el trámite no demora mucho y el servicio es desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas, aprovecha la oportunidad si aún no lo has realizado y no pierdas tu siguiente pensión.

OA