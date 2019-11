Expande Bodylogic presencia internacional

Primero fue México, Perú, El Salvador, Bolivia y Panamá, ahora Estados Unidos se suma a la lista de países donde Bodylogic, la empresa de suplementos alimenticios comercializa sus productos.

Bodylogic, la empresa de redes de mercadeo de Grupo PiSA, arrancó este sábado 9 de noviembre con Sinergia 2019, su convención anual a la que asistieron más de 500 distribuidores de estos países.

La convención realizada en el Conjunto de Artes Escénicas fue encabezada por la directora general de Bodylogic, Stella Álvarez Vega y el director comercial de Bodylogic, Juan Manuel Torres, quienes anunciaron los objetivos de la marca de cara al 2020.

En entrevista Juan Manuel Torres dijo que Bodylogic espera posicionarse como una de las 100 mejores empresas de redes de mercado a nivel mundial.

"Tenemos el producto, tenemos el concepto, tenemos el soporte y 10 años nos respaldan para ir al mercado más importante y para poder jugar en las ligas mayores como una de las 100 empresas más importantes", subrayó.

Agregó que además del producto también cuentan con las personas que usan los productos y generan testimonios.

Bodylogic cumplirá en febrero próximo 10 años de operaciones y desde entonces no ha parado de crecer.

Actualmente cuenta con más de 220 mil distribuidores en toda Latinoamérica y tiene una gama de 15 suplementos en diferentes presentaciones.

En el evento se presentó el protocolo de investigación de la cisteína un poderoso antioxidante, contenido en el suplemento nutricional "B - Glutatión", que potencializa el sistema inmunológico ayuda en la prevención de Enfermedades Crónico Degenerativas (ECD).

El estudio, conducido por el Bodylogic Innovation Center (BIC) en coordinación con médicos especialistas de la Universidades de Guadalajara (UDG), demostró que la ingesta de B - Glutation en adultos mayores de 60 años mejora considerable su estado anímico.

En Sinergia 2019, también estuvo Brenda Osnaya, atleta paralímpica y campeona mundial de paratriatlón quien compartió su historia de vida y su experiencia con el consumo de los productos de Bodylogic.

"Me mandaron un set de productos hace como un mes, te puedo decir que me encanta el café y los otros productos los voy a ir consumiendo conforme pase el tiempo, sobre todo porque ahorita es pretemporada y si los sigo consumiendo yo sé que me ayudar muchísimo para mis entrenamientos y llegar el próximo año con todo a las competencias", concluyó.

OB