Es poco viable que EU frene importaciones de acero: SE

La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos frene las importaciones de acero, incluyendo las de México, debido a que considera que afecta su "seguridad nacional", es poco viable pero no se descarta, comentó Rogelio Garza Garza, subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía.

En la inauguración del Congreso Latinoamericano del Acero, Alacero 58, la autoridad mexicana advirtió que las exportaciones del producto no son riesgosas, inseguras y no amenazan a la planta productiva de su principal socio comercial.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos cancele las importaciones de acero mexicano (por la Ley 232), el subsecretario advirtió que no lo han pensado ya que lo ven poco viable.

"La industria mexicana está muy ligada con la industria americana y no sería una buena medida el hacerlo, se perjudicarían ellos mismos, no se puede descartar nada, pero ahorita no lo vemos", indicó.

Sobre los avances de las negociaciones del TLCAN en materia de acero, el funcionario advirtió que no puede revelar ese nivel de negociación por sector."Estamos en las mesas y seguimos viendo, estamos buscando las opciones para poder llegar a un acuerdo, pero si por algún motivo no se pueda llegar a un acuerdo, estamos preparados para poder continuar y fortalecer a la industria mexicana", señaló.

Sobre si en la quinta ronda de las renegociaciones del TCAN, México ya tendrá una contrapropuesta sobre lo presentado por Estados Unidos hasta ahora, el subsecretario reiteró que no lo podía revelar "porque eso se va viendo sobre la mesa, y se va viendo cómo se puede ir reaccionando, a veces se acepta algo o no se acepta, el que hasta ahorita no haya salido nada no significa que no haya nada, a la mejor muchas cosas están a punto de salir, pero no han salido porque falta ese puntito. Eso va a ir saliendo conforme se vayan cerrando las cosas en la negociación".