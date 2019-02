Enrolan a 621 jóvenes de Jalisco en plan de ninis; quedan 5 mil 550 vacantes

Unos 621 jaliscienses ya se capacitan en un centro de trabajo como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, iniciado en enero pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según informó la coordinadora de esta medida en el Estado, Merilyn Gómez Pozos, son los primeros que ya han sido acercados a las empresas locales afiliadas, cuyo número total, justificó, tiene prohibido revelar.

Sin embargo, precisó que actualmente existen cinco mil 550 vacantes en compañías de diversos sectores en las que podrán capacitarse para el trabajo por un año, con un apoyo mensual de tres mil 600 pesos.

“Lo que hacemos nosotros es facilitar la relación, que debiera existir aun sin la participación del Gobierno. Se inscriben en la plataforma tanto los becarios como los tutores y ahí se van pidiendo los requisitos para formar parte del programa. Una vez que se hace la vinculación, se le informa al joven a qué centro de trabajo deberá presentarse”, explicó Gómez Pozos.

El programa, de acuerdo con lo anunciado por López Obrador, becará en todo el país a 2.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen.

El recurso destinado para Jalisco es de 216 millones de pesos que servirán para ayudar a 60 mil jóvenes de la Entidad, de los cuales, de acuerdo con la coordinadora, ya se han registrado cerca de 49 mil que están en espera de ser vinculados con alguna de las empresas afiliadas, según los intereses manifestados en su solicitud.

Empresas que se sumen a plan de ninis recibirán distinción ESR

Los negocios que se sumen al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” podrán obtener la distinción de Empresa Socialmente Responsable (ESR), según informó la coordinadora del proyecto en Jalisco, Merilyn Gómez Pozos.

Explicó que las compañías podrán obtener el reconocimiento una vez cumplido el año de la capacitación de sus becarios, lo cual beneficia a las instituciones.

Destacó que al concluir la capacitación en la compañía asignada, que tiene una duración de un año, los jóvenes no podrán volver a inscribirse y no existe una obligación para que el negocio los contrate de manera formal. Sin embargo, indicó que esto podrá servirles como “su primer año de experiencia” para conseguir un empleo después.

“Cámara de Comercio, Coparmex, la Cámara de Industriales están sumadas y entusiasmadas. He tenido varias pláticas informativas con ellos, porque han tenido muchas dudas, para que tengan claro que no hay ninguna relación como un contrato laboral entre los que están llegando a trabajar a sus empresas. Por lo tanto, no hay una obligación posterior”.

Recordó que, en caso de cualquier duda, los postulantes pueden llamar a la línea nacional y a los teléfonos de la oficina de representación territorial, en Palacio Federal.