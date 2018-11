En paquete económico 2019, metas prudentes

El Paquete Económico 2019 que enviará al Congreso el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador proyectará “prudencia” en la estimación de las variables macroeconómicas como el crecimiento, inflación y precio del petróleo, y planteará un superávit primario de 1 por ciento del PIB y una consolidación fiscal “agresiva”.

Arturo Herrera, futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el Paquete Económico 2019 se anclará en el marco macroeconómico que se establecerá en los Criterios Generales de Política Económica, pues ahí están las variables que servirán para calcular cuál será la recaudación que tendrá en el país y a cuánto ascenderá el déficit.

“El anclaje en ese sentido es el marco macro y en particular el superávit que vamos a plantear. Nosotros vamos a plantear un superávit de 1 por ciento del PIB y en el resto del marco macroeconómico vamos a ser muy prudentes y muy conservadores para evitar que haya una sobrestimación por el lado de los ingresos”, sostuvo en entrevista con El Financiero Bloomberg.

El futuro funcionario indicó que en el marco macroeconómico se fijará la inflación para 2019 en un rango de entre 3.3 y 3.5 por ciento, en línea con lo esperado por el Banco de México (Banxico) y los mercados.

En el caso del PIB, apuntó que la mayor parte de los analistas han hecho estimaciones ligeramente a la baja del crecimiento para 2019, “yo diría que esas estimaciones están arriba del 2 por ciento y esos pueden ser los números que se podrían esperar y que vamos a presentar en el marco macro”.

Herrera también adelantó que el precio de la mezcla mexicana del petróleo se fijará en un rango de 55 a 58 dólares por barril, “si algo importante pasara de aquí a la fecha en que presentemos el Paquete Económico, tendríamos que hacer una corrección, pero vamos a ser prudentes, no pecaremos de optimistas”.

Cuestionado sobre la contratación de coberturas petroleras para 2019, respondió que sí se está trabajando en su contratación, pero aclaró que no podía dar más detalles, porque el mercado de coberturas es muy delgado y con pocos participantes, de tal forma que ha sido una práctica de Hacienda no decir cuándo, ni en qué monto se contratan.

Consolidación fiscal

Herrera enfatizó que el Paquete Económico planteará una consolidación fiscal “muy agresiva” con dos componentes, el primero tiene que ver con la reducción del gasto corriente de manera importante, y el segundo componente está relacionado con la compactación de los programas sociales y la desaparición de algunos más.

Subrayó que para la compactación de los programas sociales se han apoyado en la evaluación del Coneval a la política social.

“Eso nos permitirá decidir de manera razonada qué programas deben ser eliminados o no, y eso es muy importante porque si no, no íbamos a poder implementar los nuevos programas de la administración”, destacó.

En cuanto al superávit primario de 1 por ciento para 2019, dijo que está en línea con lo que se ha hecho en los dos últimos años por el gobierno mexicano a partir, también, de la evolución de la deuda pública.

El siguiente subsecretario de Hacienda recordó que en los últimos 10 años se dio paso al punto más bajo de la deuda, que fue de 28 por ciento del PIB en 2008 a un aumento a 34 por ciento en 2008 después de la gran recesión, hasta llegar a un máximo de 49 por ciento en 2016, lo que fue muy cercano a los límites que la calificación de México podría soportar.

“A partir de entonces, en 2017 hubo una disminución y vamos a tratar de mantener eso, cada décima de punto cuesta, cada décima de punto lo que quiere decir es que hay un programa de gasto que se está posponiendo, entonces hay un esfuerzo que hace no sólo el gobierno, sino todos los mexicanos”, prometió.