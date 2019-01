En las entrañas de Pemex

Para la periodista Ana Lilia Pérez las complejidades que enfrenta actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) no es nuevo. El desabasto de combustible, específicamente en gasolinas, es tan solo la punta de un iceberg que desde hace años se ha mantenido a la sombra y sepultado por serias problemáticas de corrupción y crimen organizado.

La reconocida periodista que ha volcado su trabajo de investigación por casi dos décadas en exhibir los cánceres que aquejan la operación y administración de recursos de Pemex, ahora comparte una amplia publicación en la que analiza las diferentes etapas y problemáticas de la petrolera nacional, las omisiones que los gobiernos municipales, estatales y federales han realizado no solo ante el robo de combustible por los llamados “huachicoleros” en las redes de distribución, sino de los mismos operadores, empresarios y políticos que durante años se han beneficiado ilegalmente.

“Tengo casi 20 años investigando al sector petrolero y las distintas aristas de la industria. Empecé investigando temas de bio-remediación para los lodos de perforación, una empresa que supuestamente contaminaba a los lodos y cobraban fortunas a Pemex y descubrí que lo hacían con detergente. Es un sector donde obviamente se mueve mucho dinero pero había temas de corrupción en todos lados, fui haciendo investigaciones de lo que conocemos como delitos de cuellos blanco, pero también lo que tiene que ver con criminalidad hasta documentar operaciones del crimen organizado en la industria petrolera”.

Con el lanzamiento de “PEMEX RIP” -de editorial Grijalbo-, Ana Lilia Pérez -ganadora del Premio Nacional de Periodismo- ofrece un libro analítico en el que de paso da muestra del periodismo de profundidad y explica claramente la responsabilidad que los medios de comunicación tienen para difundir hechos de manera precisa y honesta a los ciudadanos.

“‘PEMEX RIP’ se divide en capítulos que cuentan la vida de Pemex, de cómo nace la industria, cómo surge el sindicato y su desarrollo, cómo creció el robo de combustible, de cómo hubo un decaimiento de la industria por el mal manejo para dejar negocios muy buenos en manos privadas mediante actos irregulares, casos emblemáticos como Odebrecht. La empresa principal de los mexicanos ha sido saqueada desde su existencia”.

Con “PEMEX RIP” se cierra una trilogía de investigación que Ana Lilia Pérez ha realizado en años anteriores en donde ha señalado con nombres, apellidos y cargos a los responsables de las diferentes etapas de Pemex desde su nacimiento como la principal industria de México.

“PEMEX RIP intenta documentar toda la historia de Petróleos Mexicanos como la principal empresa de México, cómo fue el origen, el auge y la época dorada de la industria petrolera, va ubicando momentos clave hasta el declive en la producción. Se aborda el cómo hubo malas administraciones y encubrimientos hacia malas prácticas, entre ellas el robo de combustible como estamos viendo ahora”.

Análisis integral

Ana Lilia Pérez señala que como periodista se ha adjudicado una responsabilidad profesional en sus investigaciones y aunque pudiera pensarse que es solo cuestión de desmenuzar los pilares de Pemex, la periodista ha tenido que ampliar su formación y criterio desde otras trincheras de análisis para entender todo lo que engloba Pemex más allá del robo de combustible y el desabasto, pues saber sobre economía y leyes ha sido crucial para que sus investigaciones sean comprensibles para cualquier lector.

“Me tracé como un objetivo el hacer comprensible para el lector porque el tema de Petróleos Mexicanos no era un asunto en el que tiene injerencia el gobierno, es un tema que nos importa a todos, debemos hacer consciencia de qué se está haciendo con este activo. Cuanto estás tratando información tan dura y delicada no puedes darte licencias literarias, tienes que privilegiar la información y ofrecer una buena escritura. Trabajo mis investigaciones con métodos que tienen que ver con las ciencias sociales y del periodismo de investigación”.

La periodista señala que uno de los puntos importantes para comprender con mayor facilidad la crisis que atraviesa PEMEX es el adentrarse a la situación desde una perspectiva apartidista. En 2011, Ana Lilia Pérez público “El cártel negro”, libro que es un retrato de lo que hoy emerge: el crimen organizado dentro de la industria petrolera y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido atacar desde las altas esferas políticas y las mismas entrañas de Pemex.

“Es un asunto de seguridad nacional que compete a todo el Estado, no solo al Ejecutivo, sino a las distintas instituciones y ciudadanos. La decisión de poner un alto a esas modalidades de sustracción, fue una decisión de debió tomar el gobierno hace muchos años. Una estrategia completa requiere de muchos eslabones de trabajo, así como los eslabones del crimen se organizaron para crear esta industria paralela que se tejió al interior de PEMEX (…) no hay que tomar una posición partidista, este tema va más allá de esto, es más grave y los políticos tienen la responsabilidad de asumirlo como una cuestión de Estado y no un asunto de filias y fobias políticas”.

La investigadora destaca puntos importantes en los ejes de acción actuales en PEMEX: “debe haber todo un trabajo de inteligencia financiera, que es un punto clave cuando combates al crimen organizado. La inteligencia financiera te permite ir a las estructuras más altas que mueve la criminalidad. El gran eje es un combate a la corrupción, que incluya a cualquier tipo de actores y no solamente a los eslabones menores”.

¿Es normal cómo está reaccionando la ciudadanía ante las kilométricas filas en un intento por conseguir gasolina? Para la periodista la reacción de la sociedad era la esperada conforme el desabasto llegaba a más lugares.

“Es normal en la ciudadanía, pero es importante entender la complejidad de este problema, no es un asunto de abastecer o no, es un problema profundo. El costo que estamos pagando los ciudadanos en estos momentos es el costo de haber tenido administraciones que fueron omisas a combatir. El papel de los comunicadores es clave para que como ciudadanos entendamos la magnitud del problema”.