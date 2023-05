No hay nada más gratificante que convertir tu pasión en tu forma de vida. ¿Y qué tal que esa pasión se trata de jugar? Para Oswaldo Vázquez, su formación en Cultura Física y Deportes le dio la oportunidad de desarrollar herramientas didácticas para conectar positivamente con niños y adolescentes, pero un buen día esas actividades en el patio de la escuela se convirtieron en Ozzy Juegos, un proyecto personal que ahora lleva a cualquier parte.

La invitación de los padres de uno de sus alumnos para animar una fiesta infantil le abrió la puerta a lo que hoy es la empresa que el profesor Oswaldo fundó hace 22 años y que comenzó como muchas otras, con lo mínimo necesario. Los materiales didácticos que adquirió en tiendas de autoservicio para sus clases, y que apenas ocupaban un espacio en su clóset, tomaron otra dimensión; con algo de imaginación y la pedagogía aprendida, esos artículos básicos se convirtieron en herramientas de trabajo. “A partir de esos materiales ingeniaba juegos recreativos, esa fue la base de todo: pelotas, pañuelos, cuerdas, costales… y al tiempo me fueron pidiendo más servicios y se fueron incorporando los talleres infantiles de manualidades”.

Pero como todas las empresas a las que se les pone empeño y corazón Ozzy Juegos empezó a crecer y un día ese clóset le quedaba chico a los materiales. “Y pasamos al cuarto de lavado”… recuerda entre risas Oswaldo cuando comparte que la recomendación le hizo pasar de unas cuantas actividades por un par de horas a diseñar el entretenimiento de toda una fiesta, por lo que incorporó talleres. “Elaboramos jabones, burbujas de agua, accesorios, muñecos de peluche que hacían”, comparte, y más tarde pasó a los juegos de feria. Pero para escalar en la originalidad, esos juegos que todos jugamos como los aros, las canicas o tiro con arco doblaron la apuesta en formato inflable. Hasta que finalmente alguien reconoció el potencial de la conexión de Oswaldo y su equipo con los niños y le ofreció asociarse incorporando los brincolines inflables de gran formato. La historia se cuenta sola, su catálogo suma más de 150 modelos de inflables diferentes.

El crecimiento

Cuando llegó el momento de afianzarse se invirtió en vehículos, nuevos materiales, evolucionó en los talleres, diversificó el público llevando sus actividades a nivel empresarial para incentivar el respeto y trabajo en equipo con el personal. Incluso incorporó los campamentos para los amantes de las actividades al exterior. No había límites, pero como a muchas empresas, la pandemia hace tres años le hizo paralizar la operación.

“No podíamos hacer nada. Redujimos toda la operación a elaborar kits de manualidades que llevábamos a domicilio, para que la gente tuviera oportunidad de realizar los talleres en su casa. Antes de la pandemia éramos 38 colaboradores y tuve que reducir la plantilla.

Tuvimos que rematar activos para liquidar personal, fue difícil, y cuando ya todo se reactivó teníamos mucho que ofrecer, a la gente le gusta celebrar”, y el equipo de Ozzy Juegos volvió a ser el de antes. Oswaldo decidió mantener su plantilla con los 22 colaboradores que actualmente laboran para garantizar la calidad en el servicio. “La gente tiene mucho sentimiento para estar con los niños, es muy alegre y dinámica”.

Oswaldo reconoce que no todos los públicos son fáciles, es por ello que cada evento debe incluir actividades y juegos de interés para todas las edades. Todo depende de la naturaleza del evento, el salón y el tiempo destinado para ello. “Tenemos mucha competencia, y creen que lo que hacemos es fácil, pero no lo es, se debe tener un manejo especial para poder llegar adecuadamente a los niños y adolescentes”, es por ello que la competencia no le preocupa, palabra de profesor.

Visítalos

www.ozzyjuegos.com

3333454957

Toma nota

Las novedades

Más allá de los brincolines que todos conocemos, Ozzy Juegos está desarrollando las experiencias globales. La feria americana es una de ellas. “Brindamos una versión de feria americana con muchos productos para disfrutar y degustar, palomitas y algodones de azúcar no sólo los juegos tradicionales para divertirse”.

Con la temporada de verano vienen las albercadas. “Implementamos materiales y juegos para adaptarnos a todos los formatos de celebración”, y entre las atracciones más solicitadas está el cañón de espuma para teñir de blanco cualquier evento.

CT