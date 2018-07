Empresarios locales apoyan políticas de AMLO

Con coincidencias en temas como la contratación de jóvenes aprendices en empresas, o el combate a la corrupción e impunidad, líderes de la iniciativa privada jalisciense avalan el proyecto económico del virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Destacan su moderación y la apertura al diálogo que mostró en la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Fue una charla propositiva, el virtual Presidente fue muy abierto, inclusive nos manifestó que si en el camino veíamos algo que no fuera positivo, estaba dispuesto a recibir retroalimentación respetuosa, pero firme, del sector privado”, señala Xavier Orendáin, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), quien estuvo presente en el encuentro.

El líder de los comerciantes jaliscienses aplaude las posturas económicas de AMLO, como darle prioridad a la inversión nacional o la creación de un plan de austeridad para financiar el desarrollo.

Respecto al combate a la corrupción e impunidad, Orendáin asegura que son temas “que han estado en la agenda del sector privado por muchos años, así que lo celebramos y compartimos”.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, considera valiosa la propuesta de López Obrador de apoyar a dos millones 600 mil jóvenes dándoles trabajos como aprendices en diversos oficios.

“Es una necesidad que existe, la de los aprendices, y darle valor a los oficios es algo que desde el Consejo hemos impulsado mediante la educación dual”, expresa Curiel.

Para el vicepresidente nacional de Estrategia y Contenido de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Arturo Covarrubias, lo más valioso de la reunión fue la apertura de AMLO y sus compromisos de no tomar un rumbo económico sin consultar al sector privado, y de no imponer decisiones unilaterales a pesar de tener mayoría en el Congreso.

“Nos dio mucho gusto ver un gran cambio entre un López Obrador candidato y un López Obrador como virtual Presidente, fue un hombre con un mensaje moderado, donde hace mucho énfasis en la reconciliación y en que los cambios van a ser con prudencia y tranquilidad, y con toda la intención de estar muy pegado al sector privado para generar riqueza y empleos”.

Andrés Manuel López Obrador se encontró con el CCE en un hotel de la Ciudad de México, y se acordó respaldar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que costaría 110 mil millones de pesos y en el cual propone un primer empleo como aprendices en empresas.

Invitarán empresarios de Jalisco a AMLO a dialogar

Luego del “encuentro positivo” con el virtual ganador a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la iniciativa privada de Jalisco buscará un diálogo con él, o en su defecto con los miembros de su gabinete económico, para compartir proyectos con los empresarios del Estado.

Al menos eso espera Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quien volverá a reunirse con López Obrador en la junta que éste sostendrá con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el próximo 9 de julio en Ciudad de México.

Primera reunión de trabajo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expresó que la reunión con Andrés Manuel López Obrador fue exitosa, “establecimos mecanismos de trabajo para la transición, en donde para nosotros (CCE) genera mucha confianza y una gran apertura la posibilidad de trabajar con su equipo de trabajo”.

El encuentro entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Presidente electo ayudó a la estabilidad de los mercados. EFE

VOCES

Presentarán “Agenda por Jalisco” a López Obrador

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, dijo que esperan presentar a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de trabajo la “Agenda por Jalisco”, el proyecto de desarrollo para la Entidad elaborado por empresarios.

Curiel añadió que, por el formato de la reunión, no tuvieron tiempo de tocar con AMLO propuestas económicas y de inversión específicas para Jalisco. “Sin embargo, le hemos hecho saber proyectos que necesita el Estado con Alfonso Romo, quien será el coordinador de la oficina de la Presidencia”, puntualizó.

De la reunión de López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Curiel rescató la postura del virtual Presidente de respetar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los tratados comerciales con otras naciones.

Respecto a la revisión que se pretende realizar a los contratos de la Reforma Energética, Curiel opinó que “mientras no se llegue a cancelación o de dar reversa a las reformas, no veo mal que se revisen los contratos”.

Ausente, tema de nuevo aeropuerto en la CDMX

Para Xavier Orendáin, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, a AMLO le faltó tocar el tema de la continuación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la reunión con el CCE. Según el empresario, el NAICM es necesario para impulsar para el desarrollo del país.

“Lo que se comentó en grupos antes y después de la reunión es que se revisarían los contratos y buscaría un esquema adecuado. Seguimos al pendiente, creemos que el aeropuerto se requiere y estamos atentos a que se pueda poner ese tema en la mesa”, señaló.

Según Orendáin, la aprobación del aeropuerto capitalino daría a pie a convencer a AMLO de impulsar los proyectos pensados para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, especialmente la segunda pista y la ampliación de la estación.

En otros temas de la reunión, Orendáin aplaudió el halago de López Obrador al actual equipo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y su anuncio de que integrantes de su equipo estarán sumándose a la mesa de negociación.

Fiscal autónomo y certeza presupuestal, peticiones de Coparmex

Convencer a Andrés Manuel López Obrador de la necesidad de tener un Fiscal Autónomo, y claridad en el destino de los recursos del presupuesto federal del próximo año, serán las peticiones que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizará al virtual Presidente de México en la reunión que sostendrán dentro de los próximos15 o 20 días. Así lo adelantó Juan Arturo Covarrubias, vicepresidente nacional de Estrategia y Contenido del organismo.

“Él dijo claramente que el próximo fiscal no será un incondicional del Presidente, pero no nos dijo más de ese tema. Nosotros seguiremos insistiendo en que tener un fiscal independiente que no dependa del Presidente de la República”, señaló el líder empresarial.

Aunque AMLO se comprometió a tener cuidado en las finanzas públicas y no endeudar el país, a Covarrubias le preocupa que “del dicho al hecho, las cosas se hagan”. En especial, considera que se necesita tener claridad sobre la procedencia de los recursos federales para los programas sociales de apoyo a jóvenes y adultos mayores.