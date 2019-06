Empresarios deben velar por el bienestar de sus empleados: Enrique Michel

El empresario jalisciense, Enrique Michel Velasco, ofreció una conferencia magistral en el marco de las actividades del foro Innova Emprende donde repasó la historia de Dulces de la Rosa y los valores que ha defendido al frente de su compañía.

El empresario dulcero destacó que la labor de todo aquel que está al frente de un negocio debe ser velar por el bienestar de quienes trabajan para él, pues si sus empleados se encuentran bien, aumenta el nivel tanto del trabajo que realizan como de la vida que llevan.

“Las empresas crecen con ayuda de todos. Se necesitan líderes. Hay que dar todas las prestaciones, no jugarle al vivo y decir que no hubo ganancias para no repartir utilidades, o tener a los empleados sin seguro”, mencionó.

Dulces de la Rosa es una empresa con 73 años y ocho mil empleados. En el día de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), “El Rey del Mazapán” recordó cómo su compañía fue comenzada a manos de su padre, quien decidió abandonar San Marcos para migrar a Guadalajara y así proveer a sus hijos de una mejor educación. De la misma manera, remarcó, busca dotar a sus empleados de mayor educación a la que pudieron tener acceso.

Michel Velasco destacó que Guadalajara es un sitio “excelente” para las nuevas generaciones de emprendedores, debido a la buena posición de Jalisco en desarrollo tecnológico y producción agropecuaria. Sin embargo, lamentó que la inseguridad en la Zona Metropolitana es uno de los factores más importantes que detienen el desarrollo pleno de la ciudad. En la misma línea, expresó su preocupación por la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del cual mencionó que ofreció un beneficio real para las PyMES y esperó que los beneficios de este tipo continúen en Jalisco.

LS