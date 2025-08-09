La mañana de este viernes, el peso mexicano arranca con fuerza tras la última decisión económica tomada por el Banco de México (Banxico) —que continuó con su tendencia a reducir las tasas de interés—. A las primeras horas de este día —06:22 de la mañana—, el tipo de cambio se sitúa en 18.5970 pesos por dólar, lo que representa una ligera ganancia del 0.09 por ciento.

Por otra parte, el tipo de cambio DOF establecido por Banxico, se sitúa en 18.6765 pesos por dólar.

Otras divisas

Hoy, el peso mexicano encabeza la lista de las divisas con mejor desempeño entre las 16 principales monedas que sigue Bloomberg. Le secundan el rand sudafricano, con una subida del 0.08%, y el dólar canadiense, con un respiro de 0.02 por ciento.

Sin embargo, no todas son buenas noticias pues el yen japonés, la corona noruega y la sueca son las divisas más golpeadas del grupo.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 8 de AGOSTO de 2025

Banco Se vende Se compra Banco Azteca 17.60 19.24 BBVA 17.75 18.90 Banorte 17.40 18.95 Banamex 18.03 19.07

Hoy, la mejor opción de venta es en Banco Azteca. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg y DOF.

